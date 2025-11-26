不受製茶天氣影響 汐止區冬茶一如往常好品質

冬茶產季到了，今年汐止區冬季文山包種茶比賽，今(26)日在汐止區農會的休閒中心正式展開，這次參賽總共有60個點，雖然今年因為受到氣候影響，在製茶前期雨量少，但影響不大，評審說，汐止區冬茶品質一如往常，有相當的水準。

茶業改良場評比人員張正桓表示，汐止區的冬茶水準一如往常，今年在製茶時的氣候，雖然前期有受到一些乾旱的影響，可是在後期製茶天氣，包含冷涼的天氣非常適當，所以今年冬茶品質如同往常一樣有相當的水準，今年參賽點數是60點，參照主辦單位汐止區公所及汐止區農會的要求，也取了一些入選的點數，希望茶農朋友們都能夠得到好的獎，也希望喜歡茶的朋友們，能夠多多選購新北好茶汐止好茶。

汐止區長林慶豐提到，感謝農友們踴躍報名，今年總共有60個點，也特別邀請了茶改場以及新北市農會的茶葉推廣中心專業的評審來現場進行評比，今年因為天氣影響，有將一些淘汰掉，所以篩選出來的冬茶，品質都是經過嚴格篩選出來的，也歡迎所有愛喝汐止文山包種茶的好朋友能安心選購。