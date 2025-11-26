石門實中全新操場啟用 優質環境帶動多元社團發展

過去石門實中的操場不符合師生的教學與活動需求，好在在立委洪孟楷與市議員陳偉杰共同爭取經費下，近來石門實中的操場全新落成啟用。良好的排水與具有彈性的操場跑道特性，讓師生們擁有更好的運動環境，並且以往受限於場地無法成立的社團，現在有了新的操場也都紛紛成立，讓學生課餘有更多元的休閒運動選擇。

立法委員洪孟楷指出，透過為北海岸校園爭取資源，期待能夠提供給師生更好的教學與學習場域，加以近幾年來石門實中雖在偏鄉卻都是滿額學校，因此未來也將會持續關注北海岸校園的教學資源，有需求就努力爭取，讓北海岸的學生在好的學習環境中學習成長。

市議員陳偉杰說，兩年前在前任校長帶領的會勘中，舊操場已不符合當時的教學與學生活動需求，現在全新的操場完美區分田賽與競賽的場地，在多雨的石門區，更是特別要求良好排水與擁有彈性的跑道特性，讓學生可以在優質的運動場地好好活動、學習。

此外，石門實中校長鍾兆晉也在啟用儀式中表示，這麼好的資源，相當感謝中央與地方的資源挹注，而為來這個場地，不只是師生受惠，更歡迎社區民眾前來運動共享。

啟用儀式後，石門實中也特別舉辦全校大隊接力的趣味競賽，讓學生們好好的試用，感受全新場地運動起來的腳感。而以往石門實中的學生社團受限沒有適合的運動場地而無法成立，現在有了全新的操場，不論是球類社團還是運動團隊都相繼組成，讓學生有更多元的課餘活動選擇，也讓石門實中有機會在更多的領域中爭取榮耀、發光發熱。