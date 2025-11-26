快訊

藏放冰箱、被「三貼」遊街的屏東霧台黑熊 已製成標本

消防員也殉職！香港大火已釀13死 習近平下令了

還在燒！香港恐怖大火增至13死 居民激動急尋受困家人

石門實中全新操場啟用 優質環境帶動多元社團發展

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
全新的操場讓學生有更多元的課餘活動選擇。 圖／紅樹林有線電視提供
全新的操場讓學生有更多元的課餘活動選擇。 圖／紅樹林有線電視提供

過去石門實中的操場不符合師生的教學與活動需求，好在在立委洪孟楷與市議員陳偉杰共同爭取經費下，近來石門實中的操場全新落成啟用。良好的排水與具有彈性的操場跑道特性，讓師生們擁有更好的運動環境，並且以往受限於場地無法成立的社團，現在有了新的操場也都紛紛成立，讓學生課餘有更多元的休閒運動選擇。

立法委員洪孟楷指出，透過為北海岸校園爭取資源，期待能夠提供給師生更好的教學與學習場域，加以近幾年來石門實中雖在偏鄉卻都是滿額學校，因此未來也將會持續關注北海岸校園的教學資源，有需求就努力爭取，讓北海岸的學生在好的學習環境中學習成長。

市議員陳偉杰說，兩年前在前任校長帶領的會勘中，舊操場已不符合當時的教學與學生活動需求，現在全新的操場完美區分田賽與競賽的場地，在多雨的石門區，更是特別要求良好排水與擁有彈性的跑道特性，讓學生可以在優質的運動場地好好活動、學習。

此外，石門實中校長鍾兆晉也在啟用儀式中表示，這麼好的資源，相當感謝中央與地方的資源挹注，而為來這個場地，不只是師生受惠，更歡迎社區民眾前來運動共享。

啟用儀式後，石門實中也特別舉辦全校大隊接力的趣味競賽，讓學生們好好的試用，感受全新場地運動起來的腳感。而以往石門實中的學生社團受限沒有適合的運動場地而無法成立，現在有了全新的操場，不論是球類社團還是運動團隊都相繼組成，讓學生有更多元的課餘活動選擇，也讓石門實中有機會在更多的領域中爭取榮耀、發光發熱。

石門 運動 陳偉杰

延伸閱讀

賴總統2027武統說 藍議員：三軍統帥不該拿國安當兒戲

月世界垃圾山「高市府喊告陳菁徽」 新藍圖連線：陳其邁敗訴永退出政壇

坪頂國小百週年校史室華麗重生 串聯世代記憶見證百年風華

海纜七法修得洋洋灑灑卻無法求償 洪孟楷質疑：這法豈不是修半套？

相關新聞

淡水老街逼狗表演討賞 飼主遭罰8萬、犬隻沒入

淡水老街日前出現飼主讓犬隻叼著水桶、供路人投錢「打賞」的違規展演行為，新北市動保處近日完成蒐證，確認飼主無展演許可，卻以...

人口老化與通膨挑戰 瑞芳爪峰里銀髮共餐外界支持助穩定

新北市瑞芳區爪峰里推動銀髮共餐服務已經超過十年，是里內長者相互陪伴與交流的溫暖據點。然而隨著人口凋零以及老化加劇的影響之下，參與共餐活動的長者與志工人力逐年減少，再加上近十年的物價幾乎翻了三倍，讓共餐的經營壓力大幅增加。

石門實中全新操場啟用 優質環境帶動多元社團發展

過去石門實中的操場不符合師生的教學與活動需求，好在在立委洪孟楷與市議員陳偉杰共同爭取經費下，近來石門實中的操場全新落成啟用。良好的排水與具有彈性的操場跑道特性，讓師生們擁有更好的運動環境，並且以往受限於場地無法成立的社團，現在有了新的操場也都紛紛成立，讓學生課餘有更多元的休閒運動選擇。

不受製茶天氣影響 汐止區冬茶一如往常好品質

冬茶產季到了，今年汐止區冬季文山包種茶比賽，今(26)日在汐止區農會的休閒中心正式展開，這次參賽總共有60個點，雖然今年因為受到氣候影響，在製茶前期雨量少，但影響不大，評審說，汐止區冬茶品質一如往常，有相當的水準。

打通道路機車格不見了 汐止區康寧街、湖前街要增設33格

汐止康寧街三期工程做好了，將湖前街2巷打通，未來一路可以通到捷運站去，不過，緊鄰的康寧街474巷，原本的機車格卻少了好多，再加上附近都是住戶，現在找不到停車位引起不少民怨，所以，今(26)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，預計要增加33格的機車格。

新北議員爭取免費資訊課程 雷射雕刻玩出新創意

為了要讓孩子與家長能夠渡過一個開心充滿學習的下午，新北市議員鄭宇恩邀請到新北市資訊中心舉辦一系列的創客初體驗，雷射雕刻創意DIY體驗課程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。