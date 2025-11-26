聽新聞
蔣萬安不發現金...總預算被擱置 綠黨團：溝通之門隨時敞開
中央普發現金一萬元已入帳，不過北市不加碼發現金，引發綠營議員不滿，提出總預算暫擱案。民進黨議員何孟樺今在臉書說，蔣萬安不願發現金，也不交待財劃法新增財源將如何運用，民進黨團才對總預算案提暫擱，不過「很可惜，在暫擱期間，市府依舊故我。」
何孟樺也問蔣市長：為什麼你身為一市的首長，卻無法落實自己的政治主張普發現金；甚至連明年的市府財政規劃，都沒有辦法清楚地向市民交待？雖暫擱預算，但大家也清楚「地方制度法」第40條，直轄市總預算案，直轄市議會應於會計年度開始一個月前審議完成。黨團有為市民提出質疑；市議會也有依法審議預算責任。因此她今天建請議長「將總預算案交付黨團協商。」
何孟樺提到，北市議會有一個不成文慣例，那便是一讀議案如果擱置三次，就會以政黨協商討論如何處理。從民進黨團提出到上一次大會已第三次一讀，當時議員秦慧珠便提出是否送政黨協商？今天她再次提出相同建議，希望議會各黨一同討論如何處置。
何說，議長仍堅持僅有付委或擱置兩個選項，想要為蔣市長迴避財政課責問題。所以黨團也決定繼續暫擱總預算案。但她也必須強調，議員們的「溝通之門」隨時敞開，總預算案是否可以付委審議，關鍵在於市府是否能夠拿出誠意，好好說明普發現金與財劃法新增財源規畫，而非一再推託、搪塞議會、敷衍市民。
