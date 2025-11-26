人口老化與通膨挑戰 瑞芳爪峰里銀髮共餐外界支持助穩定
新北市瑞芳區爪峰里推動銀髮共餐服務已經超過十年，是里內長者相互陪伴與交流的溫暖據點。然而隨著人口凋零以及老化加劇的影響之下，參與共餐活動的長者與志工人力逐年減少，再加上近十年的物價幾乎翻了三倍，讓共餐的經營壓力大幅增加。
儘管如此，在地方人士及社會團體的協助下，爪峰里銀髮共餐仍維持穩定運作。許多熱心民眾及企業「有錢出錢、有力出力」，提供食材捐贈、補助經費或志工協助，使共餐能持續供應健康餐點，並為長者創造安全的社交空間。
負責推動共餐的理事長張信義表示，雖然營運環境愈來愈具挑戰，但只要還有長者願意來共餐，他就會堅持把服務辦下去。他也感謝所有默默支持的善心人士，讓共餐得以穩定進行，成為社區長者的重要依靠。
張信義也呼籲，期盼有更多志工與社會資源加入行列，共同讓爪峰里的銀髮共餐能長久延續，持續為長輩帶來溫暖與關懷。
