淡水老街逼狗表演討賞 飼主遭罰8萬、犬隻沒入

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
被取名「流氓」的犬隻經初步檢查無外傷，墨鏡為伸縮材質並非金屬束具，後續將替犬隻進行完整健康檢查並開放認養。圖／新北市動保處提供
淡水老街日前出現飼主讓犬隻叼著水桶、供路人投錢「打賞」的違規展演行為，新北市動保處近日完成蒐證，確認飼主無展演許可，卻以戲謔方式讓狗做出違反天性的動作，已違反「動物保護法」第6-1條規定，依法裁罰5萬元；另因犬隻未施打狂犬病疫苗，再罰3萬元，合計8萬元，並依法沒入犬隻，飼主須接受3小時動保教育課程。

動保處表示，接獲民眾通報後即派員赴淡水老街巡查，連續多日蹲點，並同步比對民眾拍攝的影像。經查，飼主確實以「展演方式」要求犬隻叼水桶、戴墨鏡供路人圍觀拍照，行為明確違規。動保處要求飼主到案說明，飼主辯稱當天只是帶狗「出門兜風」，戴墨鏡是為保護眼睛，桶子是因萬聖節才順手帶出門，否認收錢，但動保處調查後認定並未取得任何展演許可，行為違法。

此外，犬隻未施打狂犬病疫苗，違反「動物傳染病防治條例」，再罰3萬元並直接沒入。動保處指出，被取名「流氓」的犬隻經初步檢查無外傷，墨鏡為伸縮材質並非金屬束具。後續將替犬隻進行完整健康檢查並開放認養，盼能找到適合的新家庭。

動保處提醒，合法動物展演須取得動物展示業許可，包含場所、人員資格、動物清冊、緊急應變計畫等，並需通過展演動物福利評估。無論是否營利，只要未經許可以動物吸引目光、拍照、互動，就屬違規樣態，「動物不是博取關注或創造流量的工具」。

動保處呼籲，民眾若發現疑似利用動物展演、戲弄或不當拍攝等行為，可撥打1959動保專線通報，共同維護公共安全與動物福祉。

淡水老街日前出現飼主讓犬隻叼著水桶、供路人投錢「打賞」的違規展演行為。翻攝自Threads
被取名「流氓」的犬隻經初步檢查無外傷，墨鏡為伸縮材質並非金屬束具，後續將替犬隻進行完整健康檢查並開放認養。圖／新北市動保處提供
被取名「流氓」的犬隻經初步檢查無外傷，墨鏡為伸縮材質並非金屬束具，後續將替犬隻進行完整健康檢查並開放認養。圖／新北市動保處提供
