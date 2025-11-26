北市二殯回饋金所在地「同心圓」擴大為1.2公里 延下周再審

北市議會法規會今續審台北市立殯儀館回饋地方自治條例修正案，因殯葬處仍以交通衝擊為主因，擬將回饋金分配範圍由原先二殯周邊1公里擴大至1.2公里，經再次討論，議員意見仍不一，將再補送修法前後回饋金額的變化，下周再審。

二殯回饋金每年發放約3千萬元，從2019年以來，陸續有里長或是議員提出擴大補助建議，殯葬處曾在2020年發布修正草案，但不同意見太多，修正草案未能成法，市府持續溝通，直到今年3月，北市殯葬處提出修正草案，補償範圍擴大為1.2公里，並新增信義區3里、文山區2里納入補助範圍，在市政會議拍板通過。

市府擬擴大補助範圍，因考量北市第一殯儀館拆除後，殯葬量能轉移至位於大安區的第二殯儀館（懷愛館），對交通環境衝擊擴大，但上午討論時，議員顏若芳質疑，除了車行速率外，到底受影響的旅行時間減少了多少？應該有更精確的數據，以及一殯遷來懷愛館後，交通數據的前後比較。

議員陳賢蔚也說，若以交通因素來變更回饋區域，要讓民眾更精準知道，且北市從113年開始推動人本交通，本來就會降低車速，北市部分大型路口的車速都會下降，這跟懷愛館無關，所以需要市府提出更清楚的資料。

議員詹為元指出，其實市府很多交通研析，都指信義區擬納入補助的3里，交通問題都來自殯葬量能和業務的增加， 交通變比較塞，所以把交通因素納入回饋，可以討論。

議員林亮君要求市府提供修法後，回饋金的變化；顏若芳也說，附近辛亥路、基隆路，上班時間也很塞，所以用塞車為理由，把「同心圓」擴大，無法說服大家。

殯葬處長張世昌表示，交通速率是比較實際的數據，新增這5里後，並不會排擠到舊有的里，像是大安區的補助，不會縮水。由於討論過程中，議員意見不一，決議補送相關資料後再討論。