「台灣有事」惡化中日關係 高市：透過對話建立良好關係「是我的責任」

天氣轉涼…信義區女生清一色「三件套」 網認證：80%都穿這樣

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

淡江大橋通車倒數！瀝青鋪面年底完成 明年2月裝燈、4月拆塔吊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
淡江大橋將於明年5月12日正式通車，目前工程已進入最後關鍵階段。聯合報系資料照
淡江大橋將於明年5月12日正式通車，目前工程已進入最後關鍵階段。聯合報系資料照

淡江大橋將於明年5月12日正式通車，目前工程已進入最後關鍵階段，日前已啟用GUSS瀝青鋪面作業，預計今年底完成，接續明年2月完成景觀燈柱安裝與斜索索力調整，明年4月完成塔吊拆除、金屬護欄、伸縮縫與人行道設施等工程，將可達到通車條件。

交通部公路局表示，北區公路新建工程分局11月16日啟動鋼床板GUSS瀝青混凝土鋪面作業，施作區段為5K+895至6K+539，全長約640公尺，此次鋪面作業預計工期約45天，將於今年底完成。

公路局說明，GUSS鋪面是專為鋼橋設計的高性能鋪面材料，特性就像「把一鍋高溫、流動性極佳的黑色糖漿均勻倒在鋼板上」，能牢牢黏附、自然找平，並具防水、防車轍與高溫穩定性。

公路局強調，這項工法可有效減少因熱脹冷縮或重車通過造成的鬆動與位移，提升橋面耐久性與行車舒適度，為未來長期使用奠定良好品質基礎。

公路局表示，鋪設作業完成後，後續淡江大橋再完成2大關鍵工程後，將可達到通車條件。根據規畫，明年2月將完成景觀燈柱安裝與3次斜索索力調整，橋面結構與照明系統達最佳穩定狀態；明年4月完成塔吊拆除、金屬護欄、伸縮縫與人行道設施等附屬工程，全面提升安全與舒適度。

公路局說，待上述作業完成並檢查合格後，即可達通車條件。

淡江大橋將於明年5月12日正式通車，目前工程已進入最後關鍵階段，日前已啟用GUSS瀝青鋪面作業，預計今年底完成。圖／交通部公路局
淡江大橋將於明年5月12日正式通車，目前工程已進入最後關鍵階段，日前已啟用GUSS瀝青鋪面作業，預計今年底完成。圖／交通部公路局
淡江大橋將於明年5月12日正式通車，目前工程已進入最後關鍵階段，日前已啟用GUSS瀝青鋪面作業，預計今年底完成。圖／交通部公路局
淡江大橋將於明年5月12日正式通車，目前工程已進入最後關鍵階段，日前已啟用GUSS瀝青鋪面作業，預計今年底完成。圖／交通部公路局

人行道 淡江大橋

