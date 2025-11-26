新北八里衛生所使用40年 婦科診間、無障礙設施急需升級

八里區的公立基層醫療據點「八里衛生所」建物使用逾40年，設備與空間皆現老化窘況。新北民代指出，婦科檢查器材老舊、嬰幼兒候診區過於狹小，加上全棟未設置電梯，不利長者與親子通行，已嚴重影響醫療服務品質與就診便利。

新北市議員鄭宇恩表示，八里衛生所自民國74年遷建現址、83年增建至今已近半世紀，空間機能與醫療設備早已不敷使用。她近日於嬰幼兒疫苗接種時段到場觀察，發現現場候診空間擁擠、通風不佳，婦科診室設備簡陋，明顯無法滿足現代醫療對隱私與安全的基本要求。

鄭宇恩表示，雖然台北醫院已協助支援兒科醫師進駐八里衛生所，填補北海岸地區兒科人力缺口，但若基礎設施未同步提升，恐怕無法真正承載在地民眾的醫療需求。

其中最大問題在於無障礙設施的缺乏。鄭宇恩指出，衛生所全棟未設電梯，導致二樓以上空間無法善加利用，對行動不便的長者或攜帶嬰幼兒的家庭極為不便，「電梯不僅是方便性，而是最基本的無障礙設施」，也攸關日後是否能擴充復健、衛教等多元服務。

她進一步指出，近年八里地區長者對復健服務的需求逐漸攀升，卻須遠赴蘆洲、林口等地，舟車勞頓不利長期治療，建議市府衛生局應爭取空間設置復健科與物理治療服務，並同步規畫二樓空間整修、動線改善與設備汰換的全盤方案，必要時也不排除進一步中長期重建或擴建。