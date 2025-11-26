快訊

藏放冰箱、被「三貼」遊街的屏東霧台黑熊 已製成標本

消防員也殉職！香港大火已釀13死 習近平下令了

還在燒！香港恐怖大火增至13死 居民激動急尋受困家人

獲頒北市模範身障勞工 沈嘉渝：原來我可以做更多

中央社／ 台北26日電

台北市勞動局今天舉辦模範身障勞工與優秀移工表揚典禮，獲頒模範身障勞工的沈嘉渝說，知道自己的侷限，轉做飯店接待人員後很樂於與人互動，發現「原來我可以做更多」。

「114年度台北市模範身心障礙勞工暨優秀移工表揚典禮」今天上午登場，共表揚15名身障勞工及雇主、15名移工、18名優秀職業重建服務專業人員、10家積極進用身障者企業、9家優等及甲等身障職重機構與35家優等及甲等庇護工場。

北市勞動力重建運用處副處長葉思延說，受到手部萎縮影響的模範身障勞工沈嘉渝非常陽光正向。沈嘉渝的阿嬤陪同出席領獎，也稱讚嘉渝非常樂觀。

沈嘉渝告訴中央社記者，她現在31歲，到春天酒店工作5年，之前曾在二手車行做會計、銷售、接待，把握謀職機會首次接觸飯店業，很喜愛現在的工作，可以跟不同國家的旅客互動，常常得到旅客正面回饋，還有客人直接誇她「很棒」。

她說，當她發現韓國旅客不少時，就看影片自學韓語，現在已經可以跟旅客口頭溝通，接下來還會去考語文檢定，多了語文能力後也可獲得語文津貼，對照過去的自己，她發現「原來我可以做更多」。

勞動局則提到，今年表揚事蹟加入12名優秀移工、3名鼓勵獎項移工，獲選優秀移工第一名的SUTIYANI在台工作17年，照顧患有心臟病、不愛出門的阿嬤，她積極投入，善用影音平台樂活操影片陪阿嬤在家運動，也學做台菜烹飪，並主動學國語、台語。

台北市副市長張溫德出席頒獎典禮，他說，今天的勞資共好成果，需要資方調整作業流程、改善工作環境，以提供身障者就業機會；面對社會有外籍移工的需求，引進移工也要布建多國語言環境，市府會持續給予經費補助、優化法令，鼓勵企業、機構持續推動友善就業環境。

身障者 移工

延伸閱讀

影／他躲冷凍庫凍得全身發抖 同鄉幫躲藏不知：失溫會死人

泰官員接待29名台身障旅客 盼推廣無障礙旅遊景點

才傳老婦悶死身障兒…斷食善終再引討論 石崇良定調：目前非常規醫療

影／移工工會指控泰博科技強迫勞動 赴勞動部陳情「協尋」部長

相關新聞

淡水老街逼狗表演討賞 飼主遭罰8萬、犬隻沒入

淡水老街日前出現飼主讓犬隻叼著水桶、供路人投錢「打賞」的違規展演行為，新北市動保處近日完成蒐證，確認飼主無展演許可，卻以...

人口老化與通膨挑戰 瑞芳爪峰里銀髮共餐外界支持助穩定

新北市瑞芳區爪峰里推動銀髮共餐服務已經超過十年，是里內長者相互陪伴與交流的溫暖據點。然而隨著人口凋零以及老化加劇的影響之下，參與共餐活動的長者與志工人力逐年減少，再加上近十年的物價幾乎翻了三倍，讓共餐的經營壓力大幅增加。

石門實中全新操場啟用 優質環境帶動多元社團發展

過去石門實中的操場不符合師生的教學與活動需求，好在在立委洪孟楷與市議員陳偉杰共同爭取經費下，近來石門實中的操場全新落成啟用。良好的排水與具有彈性的操場跑道特性，讓師生們擁有更好的運動環境，並且以往受限於場地無法成立的社團，現在有了新的操場也都紛紛成立，讓學生課餘有更多元的休閒運動選擇。

不受製茶天氣影響 汐止區冬茶一如往常好品質

冬茶產季到了，今年汐止區冬季文山包種茶比賽，今(26)日在汐止區農會的休閒中心正式展開，這次參賽總共有60個點，雖然今年因為受到氣候影響，在製茶前期雨量少，但影響不大，評審說，汐止區冬茶品質一如往常，有相當的水準。

打通道路機車格不見了 汐止區康寧街、湖前街要增設33格

汐止康寧街三期工程做好了，將湖前街2巷打通，未來一路可以通到捷運站去，不過，緊鄰的康寧街474巷，原本的機車格卻少了好多，再加上附近都是住戶，現在找不到停車位引起不少民怨，所以，今(26)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，預計要增加33格的機車格。

新北議員爭取免費資訊課程 雷射雕刻玩出新創意

為了要讓孩子與家長能夠渡過一個開心充滿學習的下午，新北市議員鄭宇恩邀請到新北市資訊中心舉辦一系列的創客初體驗，雷射雕刻創意DIY體驗課程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。