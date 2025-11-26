獲頒北市模範身障勞工 沈嘉渝：原來我可以做更多

台北市勞動局今天舉辦模範身障勞工與優秀移工表揚典禮，獲頒模範身障勞工的沈嘉渝說，知道自己的侷限，轉做飯店接待人員後很樂於與人互動，發現「原來我可以做更多」。

「114年度台北市模範身心障礙勞工暨優秀移工表揚典禮」今天上午登場，共表揚15名身障勞工及雇主、15名移工、18名優秀職業重建服務專業人員、10家積極進用身障者企業、9家優等及甲等身障職重機構與35家優等及甲等庇護工場。

北市勞動力重建運用處副處長葉思延說，受到手部萎縮影響的模範身障勞工沈嘉渝非常陽光正向。沈嘉渝的阿嬤陪同出席領獎，也稱讚嘉渝非常樂觀。

沈嘉渝告訴中央社記者，她現在31歲，到春天酒店工作5年，之前曾在二手車行做會計、銷售、接待，把握謀職機會首次接觸飯店業，很喜愛現在的工作，可以跟不同國家的旅客互動，常常得到旅客正面回饋，還有客人直接誇她「很棒」。

她說，當她發現韓國旅客不少時，就看影片自學韓語，現在已經可以跟旅客口頭溝通，接下來還會去考語文檢定，多了語文能力後也可獲得語文津貼，對照過去的自己，她發現「原來我可以做更多」。

勞動局則提到，今年表揚事蹟加入12名優秀移工、3名鼓勵獎項移工，獲選優秀移工第一名的SUTIYANI在台工作17年，照顧患有心臟病、不愛出門的阿嬤，她積極投入，善用影音平台樂活操影片陪阿嬤在家運動，也學做台菜烹飪，並主動學國語、台語。

台北市副市長張溫德出席頒獎典禮，他說，今天的勞資共好成果，需要資方調整作業流程、改善工作環境，以提供身障者就業機會；面對社會有外籍移工的需求，引進移工也要布建多國語言環境，市府會持續給予經費補助、優化法令，鼓勵企業、機構持續推動友善就業環境。