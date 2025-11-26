快訊

「台灣有事」惡化中日關係 高市：透過對話建立良好關係「是我的責任」

天氣轉涼…信義區女生清一色「三件套」 網認證：80%都穿這樣

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

聽新聞
0:00 / 0:00

北市內科堤頂與瑞光路巷口移動柵欄 致車輛碰撞下月撤除

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
台北市內湖區堤頂大道2段與瑞光路358巷口，北往南禁止左轉（平日7-10時）除外 。圖／內湖警分局提供
台北市內湖區堤頂大道2段與瑞光路358巷口，北往南禁止左轉（平日7-10時）除外 。圖／內湖警分局提供

台北市內湖區堤頂大道2段與瑞光路358巷路口，分隔島缺口的移動式柵欄曾被車輛碰撞，市政府研議後將於下月1日上午7時起撤除，增設「禁止左轉（平日7-10時除外）」標誌，非尖峰時段調整為「閃光號誌」，警方提醒駕駛留意路口狀況。

市府為紓解平日上午尖峰時段進入內湖科技園區地區車流，去年10月4日起於堤頂大道2段與瑞光路358巷路口快、慢車道分隔島開闢新缺口，時段性禁止堤頂左轉港墘路，於非開放左轉時段設置移動式柵欄阻隔橫向穿越。

內湖警分局表示，實施1年多來改善堤頂大道南北向、舊宗路北向車流旅行時間，提升通行效率，惟堤頂2段為南北各5線寬闊快速道路，離峰時段平均車速約70至80公里，曾發生車輛碰撞移動式柵欄，影響交通安全；市府考量路口型態調整行之有年、用路人多已熟悉新配置，決定撤除移動式柵欄，改以標誌與號誌管理。

分局提醒駕駛，行經路口降低車速提高警覺，遵循標誌、號誌及警察或義交指揮，避免於路口停等造成阻塞，維護道路安全與順暢。

台北市內湖區堤頂大道2段與瑞光路358巷口，分隔島缺口移動式柵欄。圖／內湖警分局提供
台北市內湖區堤頂大道2段與瑞光路358巷口，分隔島缺口移動式柵欄。圖／內湖警分局提供
台北市內湖區堤頂大道2段與瑞光路358巷口，南往北禁止迴轉。圖／內湖警分局提供
台北市內湖區堤頂大道2段與瑞光路358巷口，南往北禁止迴轉。圖／內湖警分局提供

內湖科技園區 標誌

延伸閱讀

台鐵基隆站誤點通勤族怨聲載道改搭客運 預計10點雙向可通

水豚越獄！萬里亮山川園區傳逃脫事件 動保處提醒：別追、快通報

台鐵驚魂！騎士摔平交道機車遭撞 民眾5秒搶命拉人脫險

有事就找自衛隊？日本熊害當前，自衛隊進駐「驅熊」真的有用嗎

相關新聞

淡江大橋通車倒數！瀝青鋪面年底完成 明年2月裝燈、4月拆塔吊

淡江大橋將於明年5月12日正式通車，目前工程已進入最後關鍵階段，日前已啟用GUSS瀝青鋪面作業，預計今年底完成，接續明年...

北市內科堤頂與瑞光路巷口移動柵欄 致車輛碰撞下月撤除

台北市內湖區堤頂大道2段與瑞光路358巷路口，分隔島缺口的移動式柵欄曾被車輛碰撞，市政府研議後將於下月1日上午7時起撤除...

新北微笑山線再出發 串連家山秘境與茶園人文

新北市觀旅局持續推動「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，近期推出「成福山秘境尋寶」及「銀河洞仙境觀瀑」兩條遊程，結合自然生態...

新北強化不動產防詐 地政局並推動三大開發案齊進行

新北市地政局今於市政會議簡報多項施政進度，局長汪禮國指出，地政局推動「地籍異動即時通」與「獨居長者地籍註記」成效顯著，不...

新北工務局傳捷報 智慧道路與綠建築雙雙獲國內外肯定

新北市公共工程與設施管理再創佳績！新北市長侯友宜今於市政會議中，接受工務局長馮兆麟獻獎，新北市第二行政大樓榮獲「2025...

2025士林官邸菊展11月28日登場 最佳賞花期曝光

士林官邸最繽紛季節「士林官邸菊展」11月28日登場，今年以「藝菊圓夢」為主題，打造15大創意展區與一系列互動活動，因受近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。