北市內科堤頂與瑞光路巷口移動柵欄 致車輛碰撞下月撤除

台北市內湖區堤頂大道2段與瑞光路358巷路口，分隔島缺口的移動式柵欄曾被車輛碰撞，市政府研議後將於下月1日上午7時起撤除，增設「禁止左轉（平日7-10時除外）」標誌，非尖峰時段調整為「閃光號誌」，警方提醒駕駛留意路口狀況。

市府為紓解平日上午尖峰時段進入內湖科技園區地區車流，去年10月4日起於堤頂大道2段與瑞光路358巷路口快、慢車道分隔島開闢新缺口，時段性禁止堤頂左轉港墘路，於非開放左轉時段設置移動式柵欄阻隔橫向穿越。

內湖警分局表示，實施1年多來改善堤頂大道南北向、舊宗路北向車流旅行時間，提升通行效率，惟堤頂2段為南北各5線寬闊快速道路，離峰時段平均車速約70至80公里，曾發生車輛碰撞移動式柵欄，影響交通安全；市府考量路口型態調整行之有年、用路人多已熟悉新配置，決定撤除移動式柵欄，改以標誌與號誌管理。