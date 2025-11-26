快訊

身價千億也要省？CEO陪妻賣舊手機 網讚：懂過日子的富豪

CPB／前富邦悍將王詩聰獲長沙隊選秀指名 林益全和曹錦輝未出現

金唱片明年1月登大巨蛋 首波超強陣容曝光！IVE、ENHYPEN都來了

淡江大橋鋪面年底完成 115年2月裝燈柱4月拆塔吊

中央社／ 台北26日電

淡江大橋明年5月將通車，交通部公路局今天說，已啟動鋼床板GUSS瀝青混凝土鋪面作業，年底將完成，後續將在明年2月完成景觀燈柱安裝與3次斜索索力調整，4月拆除塔吊、護欄。

連接起淡水、八里兩端的淡江大橋工程進入最後關鍵階段，公路局發布新聞稿表示，北區公路新建工程分局在11月16日啟動鋼床板GUSS瀝青混凝土鋪面作業，施作區段為5K+895至6K+539，全長約640公尺，鋪面作業預計工期約45天（不含天候因素），將於今年底完成。

公路局說明，GUSS鋪面是專為鋼橋設計的高性能鋪面材料，特性就像「把一鍋高溫、流動性極佳的黑色糖漿均勻倒在鋼板上」，能牢牢黏附、自然找平，並具防水、防車轍與高溫穩定性。

這項工法可有效減少因熱脹冷縮或重車通過造成的鬆動與位移，提升橋面耐久性與行車舒適度，為未來長期使用奠定良好品質基礎。

至於實際施工部分，公路局表示，工程團隊嚴格依程序把關，先進行鋼板表面清理與黏著層處理，再以專用設備高溫攪拌、輸送與鋪設，同步檢核流動性、厚度與外觀，發現氣泡立即排除修整，確保每一段都平整、密實且貼合。

公路局今天也公布後續施作項目規劃時程，115年2月完成景觀燈柱安裝與3次斜索索力調整，橋面結構與照明系統達最佳穩定狀態，並在115年4月完成塔吊拆除、金屬護欄、伸縮縫與人行道設施等附屬工程，全面提升安全與舒適度，待上述作業完成並檢查合格後，即可達通車條件。

公路局指出，淡江大橋不僅是跨越淡水河口的交通新地標，更是串連淡水、八里兩岸生活圈的重要橋梁，工程團隊將持續把關品質與工安，穩健完成每一個步驟，讓民眾在最安全、最舒適的環境下迎接通車。

淡水河 淡江大橋 高溫

延伸閱讀

促台72線連接西濱 苗縣後龍鎮長率鄉親遞同意書

影／苗栗後龍台72接台61工程公路局暫緩 地方5288人連署要求興辦

獨／桃竹快速道路CCTV大當機 光纖遭人為破壞修要40萬

路跑／跑上淡江大橋！27日開放報名

相關新聞

北市內科堤頂與瑞光路巷口移動柵欄 致車輛碰撞下月撤除

台北市內湖區堤頂大道2段與瑞光路358巷路口，分隔島缺口的移動式柵欄曾被車輛碰撞，市政府研議後將於下月1日上午7時起撤除...

新北微笑山線再出發 串連家山秘境與茶園人文

新北市觀旅局持續推動「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，近期推出「成福山秘境尋寶」及「銀河洞仙境觀瀑」兩條遊程，結合自然生態...

新北強化不動產防詐 地政局並推動三大開發案齊進行

新北市地政局今於市政會議簡報多項施政進度，局長汪禮國指出，地政局推動「地籍異動即時通」與「獨居長者地籍註記」成效顯著，不...

新北工務局傳捷報 智慧道路與綠建築雙雙獲國內外肯定

新北市公共工程與設施管理再創佳績！新北市長侯友宜今於市政會議中，接受工務局長馮兆麟獻獎，新北市第二行政大樓榮獲「2025...

2025士林官邸菊展11月28日登場 最佳賞花期曝光

士林官邸最繽紛季節「士林官邸菊展」11月28日登場，今年以「藝菊圓夢」為主題，打造15大創意展區與一系列互動活動，因受近...

北市祭只要使用循環箱袋 千張50元超商卡免費送

網購日益普及，一次性紙箱與包材使用量愈來愈多，北市環保局宣布公私協力，12月攜手淨毒五郎電商平台，推出為期1個月「循環配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。