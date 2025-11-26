新北微笑山線再出發 串連家山秘境與茶園人文

新北市觀旅局持續推動「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，近期推出「成福山秘境尋寶」及「銀河洞仙境觀瀑」兩條遊程，結合自然生態、人文信仰與在地茶文化，打造適合親子與一般遊客參與的一日山林輕旅行，吸引不少民眾走入家山、貼近土地，發現城市近郊的另一種美。

成福山步道位於土城與三峽交界，屬天上山系，步道平緩易行，全程林蔭遮蔽、林相優美，沿途可見圖根點與四等三角點，僅需25分鐘即可登頂，適合全齡健行。市府指出，該路線除可原路折返，亦可延伸至十八羅漢岩觀賞奇岩景觀，沿線變化豐富。

值得一提的是，步道終點鄰近擁有百年歷史的「天芳茶行」，不僅是地方著名茶坊，更是推廣茶產業與文化的重要據點。現任負責人黃耀寬表示，茶行通過有機認證與衛生五星級評鑑，並定期舉辦採茶與食農體驗活動，「我們不只是賣茶，更希望讓遊客認識茶與山林、土地的連結。」

另一條深受歡迎的銀河洞越嶺步道，則以瀑布與靈山媽祖信仰為主軸。從新店登山口出發，步行約25分鐘可抵達銀河洞瀑布觀景台，水瀑自岩壁奔流直下，氣勢壯觀。洞內石壁上題有「別有洞天」四字，供奉呂洞賓與媽祖神像，展現當地宗教與文化底蘊。續行至越嶺休閒農園，還可享用有機蔬食與茶油料理，最後接上樟湖步道，搭乘貓空纜車下山，一日旅程豐富而充實。