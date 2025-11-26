2025士林官邸菊展11月28日登場 最佳賞花期曝光

士林官邸最繽紛季節「士林官邸菊展」11月28日登場，今年以「藝菊圓夢」為主題，打造15大創意展區與一系列互動活動，因受近期天氣變化影響，今年花期略為延後，最佳賞花期將落在12月上旬，民眾可把握花開最盛的時刻前往欣賞。

北市公園處長藍舒凢表示，今年的菊展是以「夢想啟航、築夢踏實、希望綻放」為主軸的沉浸式展演，每個展區都像一本正在翻動的夢想立體書。一踏入園區，首先看見以熱氣球、飛行器與彩色花卉組成的「藝菊圓夢」展區，象徵夢想乘風而起，成打卡必訪的第一站。

另外，「向陽築夢」展區是陸續盛開的「千陽」與「萬陽」向日葵迎光綻放；緊接著由觀葉植物與造型菊共同打造的「夢花園」則充滿童趣與想像力，還有公園處園藝團隊打造的主角變色龍「花傻傻」與蝴蝶、狐狸、大象、小鹿等角色。

公園處指出，另外還有「菊開祈願．台日友好－笠間菊花節」及「圓元不絕」展區；「花開聲不息」展區以菊花彩片及風鈴搭配孔雀草、萬壽菊、一串紅交織的四季花海。