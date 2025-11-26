快訊

身價千億也要省？CEO陪妻賣舊手機 網讚：懂過日子的富豪

CPB／前富邦悍將王詩聰獲長沙隊選秀指名 林益全和曹錦輝未出現

金唱片明年1月登大巨蛋 首波超強陣容曝光！IVE、ENHYPEN都來了

聽新聞
0:00 / 0:00

新北工務局傳捷報 智慧道路與綠建築雙雙獲國內外肯定

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市工務局長馮兆麟（左一）率領公寓大廈管理科同仁，將得獎殊榮獻給市長侯友宜（中）。圖／新北市工務局提供
新北市工務局長馮兆麟（左一）率領公寓大廈管理科同仁，將得獎殊榮獻給市長侯友宜（中）。圖／新北市工務局提供

新北市公共工程與設施管理再創佳績！新北市長侯友宜今於市政會議中，接受工務局長馮兆麟獻獎，新北市第二行政大樓榮獲「2025亞太區智慧綠建築獎」設計類金獎，另在「113年度公共設施管線資料庫暨管理應用系統考評」及「114年公寓大廈管理組織報備及相關業務考核」中皆獲特優肯定。

侯友宜指出，市府團隊長年致力於提升道路橋梁維護品質與挖掘管理效率，新北市在全國公共設施管線考評中，10年內勇奪9次全國第一，這份成果得來不易，充分展現市府落實市政、守護民眾安全的決心。他也強調，第二行政大樓獲頒亞太區智慧綠建築金獎，不僅是對團隊專業的肯定，更象徵新北市在智慧治理與永續城市發展的實力與願景，朝淨零碳排的目標穩健邁進。

馮兆麟指出，新北第二行政大樓在設計上採用整合式節能策略，結合空調、照明與建築外殼的優化配置，成功取得一級建築能效標章；室內空間導入智慧化與健康化系統，並建置智慧管理中心，成為市府推動科技治理與高效行政的核心據點。

他進一步說明，新北市在道路挖掘管理方面持續創新，率先全國導入「二階段路證」與「AI數值自動辨識」技術，強化施工品質控管，有效降低重複挖掘發生率。市府於109年成立智慧道路管理中心，整合3D管線圖資與智慧化策略，不僅提升挖掘管理效率，更系統性建構地下公共管線體系，展現以科技優化市政的決心與成果。

目前新北已有逾1萬1千個社區完成管理組織報備，持續成長中。馮兆麟強調，管理組織是提升社區生活品質的重要基礎，工務局將持續鼓勵社區自我提升，共同打造宜居城市。

此外，交通部公路局舉辦公路節60週年，彙整歷年金路獎、金質獎、金安獎等成果，新北市榮獲直轄市組「卓越工程獎」第1名。工務局將此殊榮獻給侯友宜，侯也感謝團隊專業與努力，承諾未來持續提升道路與橋梁施工品質，創造更安全舒適的行車與通行環境。

新北市養工處於「113年度公共設施管線資料庫暨管理應用系統考評」獲得全國特優暨冠軍，10年內奪得9屆全國第一的優異成績。圖／新北市工務局提供
新北市養工處於「113年度公共設施管線資料庫暨管理應用系統考評」獲得全國特優暨冠軍，10年內奪得9屆全國第一的優異成績。圖／新北市工務局提供
新北市第二行政大樓榮獲「2025亞太區智慧綠建築獎」設計類金獎，工務局長馮兆麟（左一）率領團隊獻獎給市長侯友宜（中）。圖／新北市工務局提供
新北市第二行政大樓榮獲「2025亞太區智慧綠建築獎」設計類金獎，工務局長馮兆麟（左一）率領團隊獻獎給市長侯友宜（中）。圖／新北市工務局提供
新北市第二行政大樓以卓越的節能整合與智慧化設計，榮獲「2025亞太區智慧綠建築獎」設計類金獎。圖為模擬圖。圖／ 新北市工務局提供
新北市第二行政大樓以卓越的節能整合與智慧化設計，榮獲「2025亞太區智慧綠建築獎」設計類金獎。圖為模擬圖。圖／ 新北市工務局提供
公路節60週年評選，新北市獲得直轄市組級別「卓越工程獎」第一名，在道路、橋梁到養護管理持續展現領先實力。圖／新北市工務局提供
公路節60週年評選，新北市獲得直轄市組級別「卓越工程獎」第一名，在道路、橋梁到養護管理持續展現領先實力。圖／新北市工務局提供
內政部國土署辦理「114年公寓大廈管理組織報備及相關業務考核」，新北市政府再獲特優。圖／新北市工務局提供
內政部國土署辦理「114年公寓大廈管理組織報備及相關業務考核」，新北市政府再獲特優。圖／新北市工務局提供
「113年度公共設施管線資料庫暨管理應用系統考評」，新北市蟬聯全國第一，工務局長馮兆麟（左一）與養工處同仁獻獎給市長侯友宜（中）。圖／新北市工務局提供
「113年度公共設施管線資料庫暨管理應用系統考評」，新北市蟬聯全國第一，工務局長馮兆麟（左一）與養工處同仁獻獎給市長侯友宜（中）。圖／新北市工務局提供
新北市在公路節60週年評選榮獲「卓越工程獎」第1名，市長侯友宜（中）接受獻獎並肯定市府同仁的努力。圖／新北市工務局提供
新北市在公路節60週年評選榮獲「卓越工程獎」第1名，市長侯友宜（中）接受獻獎並肯定市府同仁的努力。圖／新北市工務局提供

綠建築 公共工程

延伸閱讀

侯友宜談國籍法修法 「效忠中華民國是基本態度」

財劃法修法延燒 侯質疑：試算表能做為何不拿出來？

新北公托量全國之冠 侯友宜表揚專業托育人員

陸配參政、入籍縮短案 侯友宜：要兼顧國家安全與人道關懷

相關新聞

北市內科堤頂與瑞光路巷口移動柵欄 致車輛碰撞下月撤除

台北市內湖區堤頂大道2段與瑞光路358巷路口，分隔島缺口的移動式柵欄曾被車輛碰撞，市政府研議後將於下月1日上午7時起撤除...

新北微笑山線再出發 串連家山秘境與茶園人文

新北市觀旅局持續推動「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，近期推出「成福山秘境尋寶」及「銀河洞仙境觀瀑」兩條遊程，結合自然生態...

新北強化不動產防詐 地政局並推動三大開發案齊進行

新北市地政局今於市政會議簡報多項施政進度，局長汪禮國指出，地政局推動「地籍異動即時通」與「獨居長者地籍註記」成效顯著，不...

新北工務局傳捷報 智慧道路與綠建築雙雙獲國內外肯定

新北市公共工程與設施管理再創佳績！新北市長侯友宜今於市政會議中，接受工務局長馮兆麟獻獎，新北市第二行政大樓榮獲「2025...

2025士林官邸菊展11月28日登場 最佳賞花期曝光

士林官邸最繽紛季節「士林官邸菊展」11月28日登場，今年以「藝菊圓夢」為主題，打造15大創意展區與一系列互動活動，因受近...

北市祭只要使用循環箱袋 千張50元超商卡免費送

網購日益普及，一次性紙箱與包材使用量愈來愈多，北市環保局宣布公私協力，12月攜手淨毒五郎電商平台，推出為期1個月「循環配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。