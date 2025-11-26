新北工務局傳捷報 智慧道路與綠建築雙雙獲國內外肯定

新北市公共工程與設施管理再創佳績！新北市長侯友宜今於市政會議中，接受工務局長馮兆麟獻獎，新北市第二行政大樓榮獲「2025亞太區智慧綠建築獎」設計類金獎，另在「113年度公共設施管線資料庫暨管理應用系統考評」及「114年公寓大廈管理組織報備及相關業務考核」中皆獲特優肯定。

侯友宜指出，市府團隊長年致力於提升道路橋梁維護品質與挖掘管理效率，新北市在全國公共設施管線考評中，10年內勇奪9次全國第一，這份成果得來不易，充分展現市府落實市政、守護民眾安全的決心。他也強調，第二行政大樓獲頒亞太區智慧綠建築金獎，不僅是對團隊專業的肯定，更象徵新北市在智慧治理與永續城市發展的實力與願景，朝淨零碳排的目標穩健邁進。

馮兆麟指出，新北第二行政大樓在設計上採用整合式節能策略，結合空調、照明與建築外殼的優化配置，成功取得一級建築能效標章；室內空間導入智慧化與健康化系統，並建置智慧管理中心，成為市府推動科技治理與高效行政的核心據點。

他進一步說明，新北市在道路挖掘管理方面持續創新，率先全國導入「二階段路證」與「AI數值自動辨識」技術，強化施工品質控管，有效降低重複挖掘發生率。市府於109年成立智慧道路管理中心，整合3D管線圖資與智慧化策略，不僅提升挖掘管理效率，更系統性建構地下公共管線體系，展現以科技優化市政的決心與成果。

目前新北已有逾1萬1千個社區完成管理組織報備，持續成長中。馮兆麟強調，管理組織是提升社區生活品質的重要基礎，工務局將持續鼓勵社區自我提升，共同打造宜居城市。