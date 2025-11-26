新北強化不動產防詐 地政局並推動三大開發案齊進行

新北市地政局今於市政會議簡報多項施政進度，局長汪禮國指出，地政局推動「地籍異動即時通」與「獨居長者地籍註記」成效顯著，不僅成功阻詐14件、守住逾8千萬元市民財產，逾4千名獨老的地籍註記也已建檔守護，成為全國首創制度。地政局並以「開發推動」、「基礎建設」與「民生照顧」三路並進，推動秀朗橋北側、新泰塭仔圳及新店B、J單元等重大開發案。

汪禮國指出，為因應詐騙日益猖獗，地政局不僅強化第一線服務人員識詐應變訓練，也與警察局、地檢署、銀行、地政士公會與房仲業者跨域合作，構築不動產安全防線。其中「地籍異動即時通」制度申請量達15萬件、占全國五分之一，若房地產辦理移轉、抵押時，系統會即時通知民眾及指定親友，落實詐騙預警與橫向通報機制。

此外，地政局也針對市內4千多名獨居長者建立地籍註記，若高齡者辦理不動產交易時，地所將啟動關懷提醒，協助防詐。侯友宜市長也在會中強調，該制度完全尊重當事人意願，不會涉及個資外洩問題，而是出於保護長者財產安全與主動關懷。

根據地政局統計，今年1至8月全市合計阻卻1700多件各類詐騙，總計守護民眾財產超過13億元，成效獲得內政部阻詐成效評比「績優獎」肯定。

在都市開發方面，新北正以三路並進方式，推動多處區段徵收與市地重劃作業。其中新泰塭仔圳市地重劃一區進度已達六成、二區也完成約五成五，道路、公園、停車場驗收後即陸續開放；十四張（B單元）徵收案已於八月正式動工，將優化人行道與串連捷運十四張站生活圈；而中和秀朗橋北側區段徵收也預計於114年完工，成為全國首座大型LID低衝擊開發示範區。

為提升都市土地利用效率，地政局預計115年啟動新莊文高一、文高二及三峽分局周邊共9處街廓的公設解編工程，合計21處、約120公頃原劃設公設用地完成規劃，預估可節省高達900億元公設徵收成本，釋放可建築用地並活化市區空間。

地政局並積極導入AI與智慧化地政服務。汪禮國指出，圖資平台「新北愛連網」點閱次數已突破7000萬，其中近三成流量來自下班時段，顯示民眾對24小時不中斷服務的高度需求。此外，AI預售屋契約比對系統將審查時程由原本4至6周縮短為2周內，且對外免費開放使用，強化消費者權益。

汪禮國也補充，今年更與新北租賃公會合作推出「有心租屋平台」，結合AI客服、LINE與電話預約服務，協助高齡、弱勢、青年族群媒合租屋，強化資訊透明與租賃保障，打造更安心友善的租屋環境。