北市建管處：陽台裝門窗避寒 恐屬違建危及生命

中央社／ 台北26日電

低溫將來襲，台北市建管處今天表示，民眾為保暖等因素，擅自在陽台裝門窗，增加對居住安全潛藏的危機，除可能違反建築法，緊閉門窗造成通風不良，更可能危及生命安全。

根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為苗栗公館攝氏11.6度。氣象專家吳德榮表示，東北季風略減弱，明天另一波東北季風挾水氣南下，28日至30日平地低溫再探12度左右。

台北市建築管理工程處發布新聞資料表示，面對即將來襲的低溫，民眾在家會緊閉門窗防寒，但為保暖、防風擋雨、隱私保護等因素，擅自在陽台裝門窗，將增加對居住安全潛藏的危機。

建管處表示，民眾為增加室內使用面積而擅自拆除外牆，並在陽台加窗或有任何違法搭建，可能違反建築法，使用時緊閉門窗造成通風不良，將危及生命安全。

建管處表示，民眾若於陽台安裝熱水器，要留意燃燒後廢氣是否有效排出戶外，避免一氧化碳中毒意外，應以生命安全為第一優先為考量，確保陽台及室內空氣流通。

建管處表示，民眾設置熱水器地點應選擇戶外或空氣流通之位置，避免一氧化碳中毒憾事發生。

建管處表示，針對違法搭建違建，如經認定屬未經申請擅自搭建有妨礙公共安全等狀況，會列為優先查處，維護民眾財產及生命安全。

建管處統計處理全市違建案件數在2023年有6310件、2024年有5517件，今年至10月底共4383件。

低溫 一氧化碳中毒

