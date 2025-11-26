北市祭只要使用循環箱袋 千張50元超商卡免費送

網購日益普及，一次性紙箱與包材使用量愈來愈多，北市環保局宣布公私協力，12月攜手淨毒五郎電商平台，推出為期1個月「循環配送・綠色獎勵」活動，只要消費者結帳選擇使用環保循環箱或循環袋，就可獲超商50元商品卡，限量1000份。

常在網購的鄭小姐說，有時購買一件商品，廠商就用一個小紙箱包裝，不好再利用，只能丟回收，覺得滿可惜又浪費。她認為，循環箱的理念很好，「少丟一個紙箱就少一個垃圾」，不然家裡真的就要堆成紙箱山了。

環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，北市現有大中小型共5000多家網購業者，2023年配合中央政策，優先查核輔導大型業者包材減重或使用循環包裝，2024年推及到中型業者，今年則是北市首度找網購業者來合作，希望引領民眾跟業者思考新的供需模式，落實源頭減量與資源循環利用。

「我們很挫折，一度要放棄。」林鈺惠直言，有些業者因內部業務規畫時程或其他營運因素考量無法配合而拒絕，今年找尋多家知名電商平台頻碰壁，非常感謝淨毒五郎願意攜手環保局一起向民眾推動環保永續，期盼明年能有更多業者加入合作行列。

環保局與淨毒五郎推出「循環配送・綠色獎勵」活動，民眾凡於12月1日至31日成為淨毒五郎會員，並於訂單結帳時選擇使用「環保循環箱（袋）出貨／取貨」，不限消費金額即可隨箱獲得統一超商商品卡50元1張，限量1000份。

淨毒五郎與循環包裝業者「配客嘉」合作，消費者可將循環箱或循環袋拿至官方指定的歸還點如超商、屈臣氏等地。