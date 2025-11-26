快訊

數據解讀陸客取消行程真相 日本旅遊禁令到底傷到誰？

中國最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

廉世彬遭韓籍經紀人長期性騷擾求助身心科 台灣經紀人怒開嗆

聽新聞
0:00 / 0:00

新北小巨蛋3度公告招商 修改這條件讓主場球隊更有彈性

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋第二運動場BOT案第三度公告招商。本報資料照片
板橋第二運動場BOT案第三度公告招商。本報資料照片

新北市府規畫在板橋第二運動場打造可容納1.2萬觀眾席的「新北小巨蛋」，案件歷經2次流標，新北市體育局在本周第三度公告招商，修改廠商疑慮的體育賽事定義，改為主場球隊有比賽需要要全面配合，確保主場球隊使用權，全案本月底公告，預計明年4月截止。

板橋第二運動場面積約4.55公頃，緊鄰新板特區、府中商圈，現有標準跑道、社福大樓與板橋體育館，市府本要透過ROT方式重新整修經營，但廠商意願不高，經過評估後，改採BOT重建室內多元運動場館，可辦籃球、羽網球及技擊類比賽。

案件去年首度上網公告，不過第一次唯一投標廠商台灣人壽因投資計畫書不達標，不予選出最優申請人。在第二次招商文件中，體育局納入台北大巨蛋經驗修改契約細節，包括每年體育活動需占總場次5成以上、需配合市府停班課、優先提供市府空間等。

不過潛在廠商認為體育活動定義不明，應該針對「主場球隊」給予最大使用權利，否則其他人舉辦的體育賽事可能排擠主場球隊使用。

新北市體育局長洪玉玲指出，第三次的招商文件中，市府將體育賽事定義清楚，強調新北職業球隊需求使用，場地必須作為主場。

洪玉玲表示，以目前台灣職業賽事情況來看，可能會有籃球隊以新北小巨蛋作為主場，排球隊也有機會，或是技擊類比賽都可以在新北小巨蛋進行。體育局持續拜會潛在廠商，日前說明會也有13家廠商參與，市府也會再開說明會，解答所有疑慮。

由於目前新北小巨蛋仍有2案（4塊土地）在法院訴訟，洪玉玲說，目前其中一案市府已經勝訴確定有使用權，另一案則因為救濟金部分正在協調中。對於地方關心的公益空間部分，洪玉玲也確保提供相關設施給周邊鄰里使用。

新北小巨蛋BOT案營運期50年，權利金25億元，容積率400%、建蔽率60％，基本應開發項目包含主場館符合籃球、技擊類競賽標準場地、1萬以上座位席，副場館做暖身球場使用，兼具集會、展演的多元空間。

新北板橋第二運動場逾40年歷史建物老舊，市府將以BOT形式改建成新北小巨蛋。圖／新北體育局提供
新北板橋第二運動場逾40年歷史建物老舊，市府將以BOT形式改建成新北小巨蛋。圖／新北體育局提供

體育館 小巨蛋

延伸閱讀

台電挖破輸水管 新北土城、板橋部分地區暫停水

新北萬里區再添關懷據點 保民宮化身長輩新活動空間

新北雙溪區松年大學書畫班結業 銀髮學員成果展吸睛

國民黨尚未公布初選辦法 劉和然：最怕被別人節奏打亂了步調跟程序

相關新聞

北市祭只要使用循環箱袋 千張50元超商卡免費送

網購日益普及，一次性紙箱與包材使用量愈來愈多，北市環保局宣布公私協力，12月攜手淨毒五郎電商平台，推出為期1個月「循環配...

新北小巨蛋3度公告招商 修改這條件讓主場球隊更有彈性

新北市府規畫在板橋第二運動場打造可容納1.2萬觀眾席的「新北小巨蛋」，案件歷經2次流標，新北市體育局在本周第三度公告招商...

新莊、中和、鶯歌、汐止4處智慧停車場 12月1日啟用

停車需求與日俱增，新北市交通局今天宣布，將在在新莊、中和、鶯歌、汐止等新設4處全智慧平面停車場，12月1日同步啟用，共計...

北市敬老卡點數怎麼用？年底可泡溫泉 議員提唱KTV…市府允研議

北市長蔣萬安上月宣布北市明年7月比照新北，敬老愛心卡點數增至600點，可用折抵聯醫掛號費，年底長者用來泡溫泉。北市議員再...

青銀共居簡單面試 專家：風險太大推動難

新北嘗試在三峽北大安置宅試辦「青銀共居」，卻因生活習慣差異、投訴不斷告終。長期投入居住課題研究的OURs都市改革組織秘書...

青銀共居難度高 新北改推社宅共鄰

新北、台北、高雄等地都有青銀共居理念，8年前新北在社宅試辦，卻因生活習慣迥異，美好想像最終走進死巷，近年改推「青銀共鄰」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。