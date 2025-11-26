新北小巨蛋3度公告招商 修改這條件讓主場球隊更有彈性

新北市府規畫在板橋第二運動場打造可容納1.2萬觀眾席的「新北小巨蛋」，案件歷經2次流標，新北市體育局在本周第三度公告招商，修改廠商疑慮的體育賽事定義，改為主場球隊有比賽需要要全面配合，確保主場球隊使用權，全案本月底公告，預計明年4月截止。

板橋第二運動場面積約4.55公頃，緊鄰新板特區、府中商圈，現有標準跑道、社福大樓與板橋體育館，市府本要透過ROT方式重新整修經營，但廠商意願不高，經過評估後，改採BOT重建室內多元運動場館，可辦籃球、羽網球及技擊類比賽。

案件去年首度上網公告，不過第一次唯一投標廠商台灣人壽因投資計畫書不達標，不予選出最優申請人。在第二次招商文件中，體育局納入台北大巨蛋經驗修改契約細節，包括每年體育活動需占總場次5成以上、需配合市府停班課、優先提供市府空間等。

不過潛在廠商認為體育活動定義不明，應該針對「主場球隊」給予最大使用權利，否則其他人舉辦的體育賽事可能排擠主場球隊使用。

新北市體育局長洪玉玲指出，第三次的招商文件中，市府將體育賽事定義清楚，強調新北職業球隊需求使用，場地必須作為主場。

洪玉玲表示，以目前台灣職業賽事情況來看，可能會有籃球隊以新北小巨蛋作為主場，排球隊也有機會，或是技擊類比賽都可以在新北小巨蛋進行。體育局持續拜會潛在廠商，日前說明會也有13家廠商參與，市府也會再開說明會，解答所有疑慮。

由於目前新北小巨蛋仍有2案（4塊土地）在法院訴訟，洪玉玲說，目前其中一案市府已經勝訴確定有使用權，另一案則因為救濟金部分正在協調中。對於地方關心的公益空間部分，洪玉玲也確保提供相關設施給周邊鄰里使用。

新北小巨蛋BOT案營運期50年，權利金25億元，容積率400%、建蔽率60％，基本應開發項目包含主場館符合籃球、技擊類競賽標準場地、1萬以上座位席，副場館做暖身球場使用，兼具集會、展演的多元空間。