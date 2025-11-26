新莊、中和、鶯歌、汐止4處智慧停車場 12月1日啟用

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市新莊區領航路平面停車場。圖／新北交通局提供
新北市新莊區領航路平面停車場。圖／新北交通局提供

停車需求與日俱增，新北市交通局今天宣布，將在在新莊、中和、鶯歌汐止等新設4處全智慧平面停車場，12月1日同步啟用，共計156格小型車格、502格機車格，提供有停車需求的民眾使用。

交通局指出，新莊區領航路停車場鄰近輔大醫院急診室及輔仁大學，周邊車流和停車需求龐大，市府活化醫療服務用地暫時規劃為平面停車場，可提供130格汽車格、222格機車格，有效紓緩周邊停車壓力。

交通局也與國有財產署合作，在中和與鶯歌增設機車停車場，分別是中和區連和機車停車場及鶯歌區鳳鳴車站機車停車場，總計提供280格機車格。

交通局說，位於汐止區湖前街2巷1號旁的汐止區福德段停車場，鄰近湖光市民活動中心，是結合養護工程處辦理康寧街道路改善工程同步打造的停車空間，共提供26格小型車格。

交通局表示，本次啟用的4處停車場皆導入最新智慧化停管設備，全場採用車牌辨識系統及悠遊卡感應進出場，讓民眾享受更直覺、更快速的停車體驗。4處停車場，小型車每小時30元、機車每次20元。

停車場 鶯歌 汐止

