北市敬老卡點數怎麼用？年底可泡溫泉 議員提唱KTV…市府允研議

北市長蔣萬安上月宣布北市明年7月比照新北，敬老愛心卡點數增至600點，可用折抵聯醫掛號費，年底長者用來泡溫泉。北市議員再度建議，敬老卡點數可讓愛唱歌長輩到KTV折抵費用、還有到超商換鮮奶等，並讓點數一季或年度可累計。

台北市目前有超過57萬名長者，北市議會民政委員會今天審查議員提案，民進黨議員林延鳳提案北市敬老卡點數使用擴大至溫泉泡湯，北市社會局長姚淑文表示，敬老卡使用泡溫泉，已找過業者開會，紗帽山、溫泉兩協會都允諾支持，大眾池會有20家業者提供服務，近期設施設備會做好，盼趕在12月啟動。

林延鳳今也再度提到，她選區許多長輩也很喜歡唱歌，常常三兩好友早上、下午去唱一下歌，下午晚上要煮飯再回家，包括星聚點等場館下午也還提供餐點，「有吃有玩有唱」建議以納入敬老卡點數使用，如唱歌也算是文康場館，對長輩也是一種療癒；召集人許淑華也認為，希望研議長輩唱歌納點數使用，因唱歌的確是一種紓壓，可以減輕憂鬱症、躁鬱症等問題。

姚淑文提到，唱歌部分，社區關懷據點有些都有歌唱時段班，很多據點採購有卡拉OK，她認為唱歌有時會需要觀眾「唱歌才會爽」，至於點數可使用於場所，會後續研議。

林延鳳對於局長稱唱歌需要觀眾，林說，E人才需要這樣的需求，我們I人是關在房間包廂唱才會自在，不過的確要在合法合規場所，希望社會局研議，社會局允諾將研議。

另外，許淑華也提到，她近期重陽節跑地方，還有許多行動不方便、無法出遠門的長輩提到，蔣萬安推動學生班班喝鮮奶，是否也可讓敬老卡點數用於到超商換牛奶，

議員顏若芳也提到，有領身心障礙手冊、行動不便的長輩反映，因行動不便或不能跑太遠，希望敬老卡點數可開放用來購買醫療的用品，甚至點數可累積到年底，否則開放這麼多使用方式，如搭火車到宜蘭就要扣100點，再文康活動卡拉OK、泡溫泉一下，很快就沒有了，建議可以年度累積，讓長輩運用上會更加彈性。

林延鳳也說，研議不一定是採年度累計，也可以以一季來計算，姚淑文說，都會一併研議，因更改系統費用非常高，將來一併研議。