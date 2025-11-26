聽新聞
新生兒銳減 北市生育獎勵金發不完

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安上任後力推生育獎勵金翻倍，今年新生兒數遠不如預期，預算用不完。本報資料照片
台北市長蔣萬安上任後力推生育獎勵金翻倍，今年新生兒數遠不如預期，預算用不完。本報資料照片

少子化嚴峻，各地紛紛加碼生育獎勵「催生」。北市長蔣萬安上任後加倍生育獎勵金，但今年編列預算7.2億元，至10月僅發出4.8億元，原預估新生兒1萬6千人，10月底仍只有1萬人左右。議員質疑，剩2個月如何催生6、7千名新生兒，要求再提高獎勵金。

「第一胎發10萬元，我也願意發，但就是沒錢。」北市民政局長陳永德坦言，每年市府編列生育獎勵金都無法完全執行，近年平均執行約8成，只要財政允許，會與專家學者討論是否提高。

蔣萬安上任後加倍獎勵金，第一胎從原2萬提高至4萬、第二胎4.5萬、第三胎5萬元，當時是全台最高，但明年新北也會比照北市。

近5年北市新生兒、生育獎勵金發放金額統計，2021、2022年出生數分別為1萬6695人、1萬4528人、生育獎勵金發放3億多。蔣萬安上任後加倍獎勵，2023年出生數比前一年增加，為1萬6027人，獎勵金發放6.9億元；去年更增至1萬7122人、發放7.5億多元。但今年至10月新生兒數卻急降，僅有1萬721名，獎勵金僅發放4.8億元。

為挽救出生數，議員張文潔提案，每年生育獎勵金都發不完，應再提高金額，北市為首善之都，離島連江縣已將第二胎提高至6萬、第三胎9萬；雲林縣前三胎都發6萬元，都比北市好，各縣市都想提高生育率，北市也應再加碼生育獎勵金。

育有一兒的陳姓女子說，市府再加碼發獎勵金，她還是不會想生第二胎，年輕夫妻買不起房、養育下一代成本也高，她的孩子讀私幼，扣補助加上才藝班，每月支出至少2萬元，政府要夫妻多生，重點不是發獎勵金，還是要先有友善育兒環境。

準媽媽、議員黃瀞瑩說，政府想鼓勵年輕夫妻生育，除生育獎勵金外，更重要還有生育配套要做好，包括蔣萬安日前喊出「校校有公托」政策，應盡速提出進度與期程，政策配套做好，才能讓年輕人敢生育。

