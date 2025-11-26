青銀共居簡單面試 專家：風險太大推動難

新北嘗試在三峽北大安置宅試辦「青銀共居」，卻因生活習慣差異、投訴不斷告終。長期投入居住課題研究的OURs都市改革組織秘書長彭揚凱說，國外青銀共居不在社宅系統，像在德國，老人有房子卻很孤獨，以低租金邀年輕人共住，並非要年輕人來照顧，而是以平等開放心態互動，增添生活活力，這種模式較易成功。

彭揚凱表示，台灣社會結構只要年紀大了，又沒有房子的人就是弱勢，政府協助提供社宅入住，然而，台灣的青銀共居模式，比較像是年輕人服務老人，一般民眾連和父母生活都會有摩擦，更何況是和陌生人共住，「政府選了一個難度最大的工程」。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡以情侶關係比喻，情侶需長時間相處才共組家庭，即使結婚後，怨偶及離婚比率也不低，青銀共居就是讓兩個陌生人經簡單面試就共居，「速度太快、風險太大，這就是推動困難的核心所在」。政府若想以社宅推青銀共居，協助解決高齡者獨居問題，此舉完全無法發揮效用。

新北近年加大力道推「青銀共鄰」，在新店區央北社宅啟動「種子戶」計畫，要求申請者需以個人專長服務社區住戶，呂秉怡表示，青銀共居壓力過大，選擇當鄰居是不錯的方式，種子戶透過瑜伽、手作等活動將長輩拉出來，是實體接觸的「觸媒」，能進一步關懷長者生活狀態，得知是否需更多生活扶助。