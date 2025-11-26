聽新聞
0:00 / 0:00

青銀共居簡單面試 專家：風險太大推動難

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導

新北嘗試在三峽北大安置宅試辦「青銀共居」，卻因生活習慣差異、投訴不斷告終。長期投入居住課題研究的OURs都市改革組織秘書長彭揚凱說，國外青銀共居不在社宅系統，像在德國，老人有房子卻很孤獨，以低租金邀年輕人共住，並非要年輕人來照顧，而是以平等開放心態互動，增添生活活力，這種模式較易成功。

彭揚凱表示，台灣社會結構只要年紀大了，又沒有房子的人就是弱勢，政府協助提供社宅入住，然而，台灣的青銀共居模式，比較像是年輕人服務老人，一般民眾連和父母生活都會有摩擦，更何況是和陌生人共住，「政府選了一個難度最大的工程」。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡以情侶關係比喻，情侶需長時間相處才共組家庭，即使結婚後，怨偶及離婚比率也不低，青銀共居就是讓兩個陌生人經簡單面試就共居，「速度太快、風險太大，這就是推動困難的核心所在」。政府若想以社宅推青銀共居，協助解決高齡者獨居問題，此舉完全無法發揮效用。

新北近年加大力道推「青銀共鄰」，在新店區央北社宅啟動「種子戶」計畫，要求申請者需以個人專長服務社區住戶，呂秉怡表示，青銀共居壓力過大，選擇當鄰居是不錯的方式，種子戶透過瑜伽、手作等活動將長輩拉出來，是實體接觸的「觸媒」，能進一步關懷長者生活狀態，得知是否需更多生活扶助。

社宅 生活習慣 獨居 面試 孤獨 鄰居 高齡者

延伸閱讀

退休前建議賣掉「5物品」！專家曝實例：換一整年旅遊經費

北市都發局推社宅可租冷氣 估2026年下半年啟用

花蓮公教會館舊址將成第3處社宅 設托嬰日照中心

內湖新社宅開工恐交通惡化 北市議員憂心塞車「地獄級」

相關新聞

青銀共居難度高 新北改推社宅共鄰

新北、台北、高雄等地都有青銀共居理念，8年前新北在社宅試辦，卻因生活習慣迥異，美好想像最終走進死巷，近年改推「青銀共鄰」...

青銀共居簡單面試 專家：風險太大推動難

新北嘗試在三峽北大安置宅試辦「青銀共居」，卻因生活習慣差異、投訴不斷告終。長期投入居住課題研究的OURs都市改革組織秘書...

新生兒銳減 北市生育獎勵金發不完

少子化嚴峻，各地紛紛加碼生育獎勵「催生」。北市長蔣萬安上任後加倍生育獎勵金，但今年編列預算7.2億元，至10月僅發出4....

北市社宅 冷氣將成標配

北市府持續推社宅政策，都發局昨宣布，今年5處新社宅試辦冷氣以租代買方案，明年下半年啟用社宅由住都中心統一租賃冷氣；施工及...

北海岸人口少 務實推運動平權

新北北海岸三芝、石門一帶居民想進室內場館運動，要跨區到淡水才有運動中心，地方爭取「微型運動中心」一再流標卡關，退而求其次...

清潔員遭潑餿水、怒罵三字經 議員促環保局配秘錄器

台北市中山區吉林路上周發生有清潔隊員執行清運時，遭民眾辱罵，除飆罵三字經，還嗆「警察到一定打你，把你打到趴地上」等恐嚇言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。