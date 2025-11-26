聽新聞
青銀共居難度高 新北改推社宅共鄰

聯合報／ 記者林媛玲宋原彰洪子凱陳秋雲／連線報導
新北央北社宅種子戶每月在社宅活動中心舉辦各式活動，今年重陽節包餃子邀請住戶同樂。記者林媛玲／攝影
新北央北社宅種子戶每月在社宅活動中心舉辦各式活動，今年重陽節包餃子邀請住戶同樂。記者林媛玲／攝影

新北、台北、高雄等地都有青銀共居理念，8年前新北在社宅試辦，卻因生活習慣迥異，美好想像最終走進死巷，近年改推「青銀共鄰」。在北市，文化大學旁的陽明老人公寓是另一個指標場域，鼓勵跨世代同住交流，近年熱度下降，現僅剩3名大學生。

三峽北大安置宅2017年提供3戶試辦青銀共居，入住半年後，長者嫌年輕人太晚睡太吵，年輕人抱怨老人太早起又太愛管閒事，生活作息不同漸生嫌隙，甚至在群組吵了起來。

新北城鄉局科長江怡瑩坦言，把不認識的人硬塞在一起生活難度太高，計畫約1年就告吹。

新北市副市長陳純敬說，許多縣市推青銀共居都遇到瓶頸，新北近年在新店央北等社宅改推「青銀共鄰」，正逐步擴大至其他社宅。因應高齡化社會，未來社宅將規畫熟齡共居，50歲以上不婚不生族群可住同一樓層作伴。

在新店央北社宅試辦的跨世代共鄰，種子戶發揮語言、瑜伽、音樂、手作等專長，還扮演守望相助功能。種子戶代表廖一凡說，丈夫4年前以教授纏繞畫參加甄選脫穎而出，一位老奶奶因丈夫罹癌心情悶，幾乎足不出戶，她主動關懷並邀約唱歌，對方卸下心防逐漸融入社區，讓她很有成就感。

3年前，自香港嫁到新北的郭小姐企畫案寫推展香港及煲湯文化獲評審青睞，她喜歡陪伴社區獨居長者，也享受結交新朋友的樂趣，今年重陽節，社區住戶一起包水餃，拉近彼此距離。

北市2017年時任市長柯文哲推動青銀共居政策，在文化大學旁陽明老人公寓推青銀共居，規畫4間雙人房給學生居住，但目前只剩3名學生。社會局觀察，主因是作息不同，易互相干擾，世代間亦存在溝通隔閡。

在高雄市，市府改建閒置多年的舊警察宿舍，轉型全市第一座青銀共居社宅「大同社宅」，招收7戶青年戶、16戶銀髮戶，一樓是社區關懷據點和C級巷弄長照站，長者和青年在同一空間相互陪伴，達到共好。

另外，高雄市社會局在社宅融入「銀髮家園」政策，已有3處，銀髮住戶和一般戶入住社宅，為類青銀共居概念。

台中市社宅推動共居房型，可入住2至4人，但未刻意媒合青年與高齡者共居，北屯社宅20戶都已滿住。

