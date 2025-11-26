台電挖破輸水管 新北土城、板橋部分地區暫停水

民進黨新北市議員黃淑君表示，由於台電在板橋區四川路二段及高爾夫路口施工時，不慎挖斷自來水管導致板橋及土城部分地區停水，預估將停水到明天清晨5時30分。

黃淑君今晚告訴中央社記者，她稍早到現場關切，台電人員表示，施工時不慎挖斷台灣自來水公司板新廠600mm管線，因此目前正由台水公司關水搶修中。

根據台水公司今晚公告，將停水到明天清晨5時30分，停水區域包括土城區中央路一段、四川路、四川路二段、廣明街、廣福街、廣興街、德興街、青雲路。

還有包括板橋區中央路一段、中正路、中興路、五權街、仁愛路、信義路、倉後街、南興路、南門街、南雅南路一段、南雅南路二段、南雅東路、南雅西路一段、南雅西路二段、和平路、四川路、四川路一段、四川路二段、國慶路、大明街、大東街、大華街、大觀路一段，以及大豐街、干城路、府中路、廣和街、廣明街、廣權路、廣興街、德興街、忠孝路、文華街、新興路、東興街、板橋二交流道、浮洲橋機車專用道、福德街、稚暉街、縣民大道一段、華東街、華福街、華興街、貴興路、遠東路、重慶路、青雲路、館前西路、高爾富路。