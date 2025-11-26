聽新聞
0:00 / 0:00

北市社宅 冷氣將成標配

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市興隆社宅A區今年已入住啟用，E區已竣工，預計明年入住啟用。圖／北市都發局提供
北市興隆社宅A區今年已入住啟用，E區已竣工，預計明年入住啟用。圖／北市都發局提供

北市府持續推社宅政策，都發局昨宣布，今年5處新社宅試辦冷氣以租代買方案，明年下半年啟用社宅由住都中心統一租賃冷氣；施工及規畫中社宅將統一採購裝設冷氣。

市長蔣萬安上任3年來累計開工1497戶、完工4805戶，明年預計開工2456戶、完工1975戶。都發局說，指標性的西寧國宅改建案已完成社宅綜合大樓初步規畫，明年搬遷及拆除大樓，2032年竣工，可提供約1000戶社宅及多元社福設施。

長期以來，冷氣不是北市社宅標配，住戶需自行購買，因社宅租約到期後需將房屋恢復原狀，拆卸搬遷冷氣的費用和作業，讓住戶感到負擔。

都發局表示，今年已有5處新社宅試辦冷氣以租代買方案，明年下半年啟用的社宅將由住都中心統一租賃冷氣，現在施工及規畫中社宅統一採購裝設冷氣。管理機制方面，都發局建置「社會住宅統一登記平台系統」下月底上線，開放民眾隨時登記社宅，大幅加速民眾申請社宅作業，將從明年上半年招租的培英、力行社宅實施。

延伸閱讀

不愛生！北市新生人口曝生育獎金還剩逾半 北市研議提高獎勵

北市都發局推社宅可租冷氣 估2026年下半年啟用

北市大都更時代來臨報核量增 新舊區同步發展

花蓮公教會館舊址將成第3處社宅 設托嬰日照中心

相關新聞

北市社宅 冷氣將成標配

北市府持續推社宅政策，都發局昨宣布，今年5處新社宅試辦冷氣以租代買方案，明年下半年啟用社宅由住都中心統一租賃冷氣；施工及...

北海岸人口少 務實推運動平權

新北北海岸三芝、石門一帶居民想進室內場館運動，要跨區到淡水才有運動中心，地方爭取「微型運動中心」一再流標卡關，退而求其次...

清潔員遭潑餿水、怒罵三字經 議員促環保局配秘錄器

台北市中山區吉林路上周發生有清潔隊員執行清運時，遭民眾辱罵，除飆罵三字經，還嗆「警察到一定打你，把你打到趴地上」等恐嚇言...

新北萬里區再添關懷據點 保民宮化身長輩新活動空間

新北市萬里區又再添一處社區照顧關懷據點，在龜吼里長和社區理事長與保民宮共同發心下，成立長輩新的活動據點。現在一週兩天，長輩都可以到保民宮的關懷據點活動、唱歌、聊天、共餐，讓龜吼的信仰中心發揮更多元的功能。

新北雙溪區松年大學書畫班結業 銀髮學員成果展吸睛

新北市雙溪區松年大學書畫班今(25)日舉行秋季班結業儀式，現場展出多件學員作品，題材多元、風格各具特色，展現銀髮學員長期投入藝術學習的成果。書畫班許多成員從零基礎開始，在老師的細心指導下逐步掌握水墨技法，如今皆能創作出獨具韻味的作品，令人讚賞。

追求運動平權！北海岸人口少難設置運動中心 地方促成立戶外健身房

新北北海岸三芝、石門一帶居民想進室內場館運動，要跨區到淡水才有運動中心，地方爭取「微型運動中心」一再流標卡關，退而求其次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。