北市社宅 冷氣將成標配

北市府持續推社宅政策，都發局昨宣布，今年5處新社宅試辦冷氣以租代買方案，明年下半年啟用社宅由住都中心統一租賃冷氣；施工及規畫中社宅將統一採購裝設冷氣。

市長蔣萬安上任3年來累計開工1497戶、完工4805戶，明年預計開工2456戶、完工1975戶。都發局說，指標性的西寧國宅改建案已完成社宅綜合大樓初步規畫，明年搬遷及拆除大樓，2032年竣工，可提供約1000戶社宅及多元社福設施。

長期以來，冷氣不是北市社宅標配，住戶需自行購買，因社宅租約到期後需將房屋恢復原狀，拆卸搬遷冷氣的費用和作業，讓住戶感到負擔。

都發局表示，今年已有5處新社宅試辦冷氣以租代買方案，明年下半年啟用的社宅將由住都中心統一租賃冷氣，現在施工及規畫中社宅統一採購裝設冷氣。管理機制方面，都發局建置「社會住宅統一登記平台系統」下月底上線，開放民眾隨時登記社宅，大幅加速民眾申請社宅作業，將從明年上半年招租的培英、力行社宅實施。