北海岸人口少 務實推運動平權

新北北海岸三芝、石門一帶居民想進室內場館運動，要跨區到淡水才有運動中心，地方爭取「微型運動中心」一再流標卡關，退而求其次盼有戶外健身房，公所允諾會評估適合地點與經費。專家說，運動平權並非一味蓋大型設施，依照地方人口與地貌彈性設計才是務實作法。

新北現有18座國民運動中心、2座水上運動中心，興建標準之一是單一行政區人口達15萬人以上。新北體育局評估，12萬至15萬人口規模足以支撐一座大型國民運動中心營運，人口超過25萬行政區，將新建第二座運動中心。

偏遠地區要蓋運動中心不容易，人口門檻是最大阻礙。議員鄭宇恩指出，八里人口4萬3千多、三芝人口2萬2千多，依照近年人口成長率，恐怕要等到30年後才有機會擁有國民運動中心。多次要求市府在三芝推動「微型運動中心」，一再流標卡關，地方遲遲等不到完善運動空間。

鄭宇恩說，近年淡水、八里分別運用議員建議款建置戶外健身房，設備簡易，至少可就近使用、養成運動習慣，讓長輩、上班族、年輕人有地方活動筋骨。呼籲市府在三芝、石門尋覓合適地點，規畫戶外健身房，方便民眾就近使用。

以八里區為例，今年7月啟用「八里體健綠帶」，設置10組專業器材，適合15歲至80歲全齡使用。

三芝區長賴小萍表示，三芝地區的長輩多，器材選擇上要評估當地年齡結構，需要體育局等單位提供專業協助。

國立台灣體育運動大學主秘陳添丁指出，當前制度對運動中心設置門檻，讓三芝、石門等偏遠地區長期被排除在外，當年中央推動運動中心時，設定行政區須達15萬人口基本門檻，多數運動中心採公辦民營OT方式營運，業者須有足夠人流支撐營收，偏鄉常無法達標。

如何落實偏鄉運動平權？陳添丁說，規畫風雨球場、運動公園，或設置於社區的小型體育場館等，都能作為替代方案，讓偏遠居民能有基本的運動設施可用。他建議，面對北海岸地區長年缺乏運動設施困境，可思考採較低成本、操作彈性高的戶外健身設施，或許是更實際解方。