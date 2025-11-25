清潔員遭潑餿水、怒罵三字經 議員促環保局配秘錄器

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員林珍羽建議，環保局應增加行政罰，如修訂北市自治條例、施行細則等，也應該讓出勤組隊配戴密錄器。徐世勳表示，對於議員意見，會回去研議。圖／引用議會直播
台北市中山區吉林路上周發生有清潔隊員執行清運時，遭民眾辱罵，除飆罵三字經，還嗆「警察到一定打你，把你打到趴地上」等恐嚇言語。這名清潔隊員忍無可忍提告，議員林珍羽質疑，甚至她聽說有清潔隊員被潑廚餘，怒罵「你薪水是我付」，質疑環保局對清潔隊員的防騷擾保護不足。

環保局長徐世勳表示，看到同仁遭受到這樣怒罵的待遇，「我心很痛」，據統計，台北市今年有7件類似的騷擾案件，其中有6件已經陪同同仁去報案。

林珍羽今天在議會警政衛生部門質詢環保局長徐世勳，有隊員在吉林路收運垃圾時，竟遭到一名男子怒罵，男子不斷飆罵清潔隊員三字經，還說「警察一到，我就打你，打你，打到趴在地上。」

林說，除了這7件外，應該還有更多黑數，因很多清潔隊員被欺負、怒罵、騷擾、阻礙公務、肢體推擠等，根本不敢往上報，尤其現在保障清潔隊員執行工作受騷擾、甚至被攻擊的處理，僅有「刑法」公然汙辱罪、「社會秩序維護法」妨礙安寧、「刑法」妨礙公務等可以舉報，但這些舉證提告前提，是當下清潔員必須有拍到影片，才能成功提告。

林珍羽建議，環保局應增加行政罰，如修訂北市自治條例、施行細則等，也應該讓出勤組隊佩戴密錄器。

環保局長 提告 林珍羽
