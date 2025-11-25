快訊

去年薪資中位數出爐！增幅12年來最高 但68%低於平均

第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

好市多「黑色購物週」Day 3優惠！鑽石手鍊現折3.4萬 和牛肋眼真空包別錯過

聽新聞
0:00 / 0:00

新北淡水區學府路口擬增車道 解決車流回堵問題

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
會勘研議讓學府路多一線車道，改善周邊交通問題。圖／紅樹林有線電視提供
會勘研議讓學府路多一線車道，改善周邊交通問題。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區的學府路與中正東路口，每天車流量大，日前公路總局會同市府交通局、區公所及在地里長進行會勘，商討解決學府路往台北車流，常常會因為右轉車輛等待行人穿越而造成後方要左轉車流回堵問題，里長表示，未來研擬將學府路旁停車場的這一側機車停車格取消，變成多一線車道來提供右轉車輛使用，解決回堵問題。

鄧公里長邱美津表示，目前現在最大的問題，學府路往捷運站方向分成左轉往台北，及右轉往中山路方向，但往往右轉會遇到斑馬線，通行秒數不長，等到行人走完，也就要轉變成紅燈，而未來若是多一線車道，更可以讓左轉往台北方向的車流不會被塞住。

邱美津說，這次會勘除了研議將距離學府路口旁，鄰近停車場的機車格取消，保留人行道，讓學府路多一線車道來解決問題外，也將路口通往捷運站的斑馬線退縮到中正路遠離路口，保障行人免於車輛死角的安全問題，希望藉此可以來改善捷運站周邊交通環境。

車道 捷運 行人 淡水
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

救援困難…台中后豐鐵馬道男童被撞傷 今會勘提4大改善方向

議員籲拆「楠梓百慕達」 陳其邁：以拆除為原則方向

砌石工匠百年傳承 淡水忠寮社區居民石砌藝術花園

淡水區民生里綠家園添新成員 樹梅公主亮麗登場

相關新聞

清潔員遭潑餿水、怒罵三字經...議員促環保局配秘錄器

台北市中山區吉林路上周發生有清潔隊員執行清運時，遭民眾辱罵，除飆罵三字經，還嗆「警察到一定打你，把你打到趴地上」等恐嚇言...

新北萬里區再添關懷據點 保民宮化身長輩新活動空間

新北市萬里區又再添一處社區照顧關懷據點，在龜吼里長和社區理事長與保民宮共同發心下，成立長輩新的活動據點。現在一週兩天，長輩都可以到保民宮的關懷據點活動、唱歌、聊天、共餐，讓龜吼的信仰中心發揮更多元的功能。

新北雙溪區松年大學書畫班結業 銀髮學員成果展吸睛

新北市雙溪區松年大學書畫班今(25)日舉行秋季班結業儀式，現場展出多件學員作品，題材多元、風格各具特色，展現銀髮學員長期投入藝術學習的成果。書畫班許多成員從零基礎開始，在老師的細心指導下逐步掌握水墨技法，如今皆能創作出獨具韻味的作品，令人讚賞。

追求運動平權！北海岸人口少難設置運動中心 地方促成立戶外健身房

新北北海岸三芝、石門一帶居民想進室內場館運動，要跨區到淡水才有運動中心，地方爭取「微型運動中心」一再流標卡關，退而求其次...

新北淡水區學府路口擬增車道 解決車流回堵問題

新北市淡水區的學府路與中正東路口，每天車流量大，日前公路總局會同市府交通局、區公所及在地里長進行會勘，商討解決學府路往台北...

台北市文化基金會40周年 蔣萬安肯定文基會是文化創新力量

台北市長蔣萬安、台北市議會議長戴錫欽、副市長兼文基會董事長林奕華、文化局局長暨執行長蔡詩萍出席「台北市文化基金會40週年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。