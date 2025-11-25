新北淡水區學府路口擬增車道 解決車流回堵問題

新北市淡水區的學府路與中正東路口，每天車流量大，日前公路總局會同市府交通局、區公所及在地里長進行會勘，商討解決學府路往台北車流，常常會因為右轉車輛等待行人穿越而造成後方要左轉車流回堵問題，里長表示，未來研擬將學府路旁停車場的這一側機車停車格取消，變成多一線車道來提供右轉車輛使用，解決回堵問題。

鄧公里長邱美津表示，目前現在最大的問題，學府路往捷運站方向分成左轉往台北，及右轉往中山路方向，但往往右轉會遇到斑馬線，通行秒數不長，等到行人走完，也就要轉變成紅燈，而未來若是多一線車道，更可以讓左轉往台北方向的車流不會被塞住。

邱美津說，這次會勘除了研議將距離學府路口旁，鄰近停車場的機車格取消，保留人行道，讓學府路多一線車道來解決問題外，也將路口通往捷運站的斑馬線退縮到中正路遠離路口，保障行人免於車輛死角的安全問題，希望藉此可以來改善捷運站周邊交通環境。