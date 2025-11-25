聽新聞
0:00 / 0:00
新北淡水區學府路口擬增車道 解決車流回堵問題
新北市淡水區的學府路與中正東路口，每天車流量大，日前公路總局會同市府交通局、區公所及在地里長進行會勘，商討解決學府路往台北車流，常常會因為右轉車輛等待行人穿越而造成後方要左轉車流回堵問題，里長表示，未來研擬將學府路旁停車場的這一側機車停車格取消，變成多一線車道來提供右轉車輛使用，解決回堵問題。
鄧公里長邱美津表示，目前現在最大的問題，學府路往捷運站方向分成左轉往台北，及右轉往中山路方向，但往往右轉會遇到斑馬線，通行秒數不長，等到行人走完，也就要轉變成紅燈，而未來若是多一線車道，更可以讓左轉往台北方向的車流不會被塞住。
邱美津說，這次會勘除了研議將距離學府路口旁，鄰近停車場的機車格取消，保留人行道，讓學府路多一線車道來解決問題外，也將路口通往捷運站的斑馬線退縮到中正路遠離路口，保障行人免於車輛死角的安全問題，希望藉此可以來改善捷運站周邊交通環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言