新北萬里區再添關懷據點 保民宮化身長輩新活動空間

新北市萬里區又再添一處社區照顧關懷據點，在龜吼里長和社區理事長與保民宮共同發心下，成立長輩新的活動據點。現在一週兩天，長輩都可以到保民宮的關懷據點活動、唱歌、聊天、共餐，讓龜吼的信仰中心發揮更多元的功能。

萬里區長黃雱勉指出，這個新據點的成立，相當感謝龜吼里曾基成里長、龜吼社區發展協會林嚴玉鳳理事長以及保民宮蕭珍琳主委共同發心，現在白天長輩能夠到據點唱歌、活動還有聊聊天，增添與街訪鄰居的情誼。

在保民宮的關懷據點中可以見到，活動設施之外還有一台新穎的量測血壓機，每週長輩的到訪，就可以插卡量血壓，定期的紀錄下自我的身體數值，關懷、監測長輩的身體狀況，讓長輩不論居家生活、外出活動都更安心。

萬里區長黃雱勉說，為了充實長輩的活動，關懷據點未來也會定期邀請動健康的老師來到據點帶著長輩動一動，運動之後再享用志工一早就來準備的豐盛餐食，讓長者在據點中又運動又共餐度過充實又愉快的一天。