台北市文化基金會40周年 蔣萬安肯定文基會是文化創新力量

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
台北市長蔣萬安出席「台北市文化基金會40週年感恩茶會」致詞指出，台北是一座多元族群匯聚的城市，其文化風貌因市民與創作者的參與而更加豐富動人。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安、台北市議會議長戴錫欽、副市長兼文基會董事長林奕華、文化局局長暨執行長蔡詩萍出席「台北市文化基金會40週年感恩茶會」。活動除發表紀念專刊與形象影片，也邀請歷任董監事、主管、同仁、志工及文化界貴賓齊聚一堂，回顧四十年台北城市文化的累積與感動，企業與藝文團體代表亦盛情參與，一同見證臺北文化四十年的重要里程碑。

台北市長蔣萬安致詞指出，台北是一座多元族群匯聚的城市，其文化風貌因市民與創作者的參與而更加豐富動人。市府與文基會長期攜手，透過藝文節慶、展演活動與文化記憶的保存，讓 「文化城市成為台北的標誌，讓世界的行事曆上有台北」。他並感謝歷任與現任局長、總監、同仁及志工的付出，也向一路支持台北藝術文化發展的議員、文基會歷屆董監事及董事長，以及長期支持文基會的企業與合作夥伴致意。他表示：「只要有文基會的地方，就有文化創新的力量，只要有文基會的參與，就能看見市民共同的感動。」

台北市長蔣萬安（右）、台北市議會議長戴錫欽（左）一同出席「台北市文化基金會40週年感恩茶會」。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安、台北市議會議長戴錫欽、副市長兼文基會董事長林奕華、文化局局長暨執行長蔡詩萍出席「台北市文化基金會40週年感恩茶會」。活動除發表紀念專刊與形象影片，也邀請歷任董監事、主管、同仁、志工及文化界貴賓齊聚一堂，回顧四十年台北城市文化的累積與感動。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（右三）、台北市議會議長戴錫欽（左三）、副市長兼文基會董事長林奕華（左二）、文化局局長暨執行長蔡詩萍（右二）出席「台北市文化基金會40週年感恩茶會」。記者林俊良／攝影
