快訊

好市多「黑色購物週」Day 3優惠預告 鑽石手鍊現折3.4萬

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

泰達幣糾紛爆惡行！4男被逼性交、互吃排泄物 主嫌遭延押2月

長者要當心！東北季風南下氣溫驟降 北市消籲防範心血管危機

中央社／ 台北25日電
受東北季風影響，今日北部及宜花地區降溫有感。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
受東北季風影響，今日北部及宜花地區降溫有感。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

東北季風今天挾冷空氣南下，台北市消防局提醒，氣溫驟降會提高急性腦中風與心肌梗塞發生率，請長者和「三高」病史者留意身體警訊，若有中風徵兆可以FAST指標快速自我檢查。

消防局下午發布新聞稿表示，根據中央氣象署天氣預報，今天受到東北季風影響，北部及宜花地區溫度下降，白天高溫約攝氏21至22度，但隨東北季風影響增大，今晚溫度將逐步下降，中部以北及宜蘭地區低溫約15至17度。

由於氣溫短時間大幅下降會提高急性腦中風與心肌梗塞的發生機率，消防局提醒，尤其是高齡者及具有「三高」病史者，更需留意身體警訊，避免在早晚低溫時外出運動，並做好血壓監測及規律用藥。

消防局提到，根據德國一項研究指出，氣溫在24小時內下降2.9度時，中風的風險將增為1.1倍；若患者本身具心血管高風險因子，包含三高、心房顫動、吸菸、體重過重、缺乏運動習慣，甚至有腦中風家族史等，風險更會增為1.3倍。

消防局說，若民眾發現家人突然出現「手腳無力、臉部歪斜、口齒不清」等症狀，疑似為中風徵兆，請立即使用辛辛那提中風指標（FAST）快速自我檢查。

檢查項目包括，F（Face、微笑），臉部是否不對稱；A（Arm、舉手），雙手平舉時是否有一側無力；S（Speech、說你好），說話是否清楚、有無突然口齒不清；T（Time、時間），只要發現無法做到任一動作，記下發生的時間，並立即撥打119就醫。

消防局醫療指導醫師叮嚀，民眾若突然感覺胸痛（悶）、呼吸困難、冒冷汗等症狀時，則有可能是急性心肌梗塞，為冠狀動脈阻塞所引起的心肌損傷及壞死，嚴重時可能造成病人到院前心跳停止，依照目前的治療指引建議，從病人抵達急診起算直到打通血管為止，應該在90分鐘內完成。

同時，坐上救護車就是急救的開始，「即時」接受治療除了降低死亡率，也能避免日後心臟衰竭的機會。除立刻通報119儘速送醫，也請民眾尊重救護人員專業建議，救護車會將病人護送到最適當的醫療機構，請勿指定送特定醫院。

東北季風 低溫 氣溫 北市
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

國中生中風 聯新國際10分鐘取4栓塞 拆「炸彈」黏液瘤

東北季風影響 第一波低溫就在今晚「台南以北+宜蘭」下探14度 1地更冷

東北季風開始增強、入夜後各地大降溫變冷 急探15度低溫

1張圖看本周天氣變化 2波東北季風接力 北台灣溫度起伏變化大

相關新聞

不愛生！北市新生人口曝生育獎金還剩逾半 北市研議提高獎勵

少子化愈來愈嚴重，台北市長蔣萬安上任後提高生育獎勵金加倍，不過北市府114年的生育獎勵金預算，編列7億多元，卻只發出3億...

新北板橋忠孝公園地下停車場啟用 今晚起免費停車一個月

板橋區忠孝公園地下停車場今舉行啟用典禮，新北市長侯友宜表示，他上任以來，板橋區停車場共建設21處，投入40.2億元，今天...

北投影視音園區流標多次 蔡詩萍曝好消息有團隊願進駐

北投影視音園區原採BOT招商，歷經6次流標，北市府去年修復園區內歷史建物，目前朝ROT方式，預計12月招商、明年第一季簽...

一生奉獻說唱技藝 「新北市說唱保存者」陳寶貴24日辭世、享壽86歲

新北市政府認定傳統表演藝術「說唱」保存者陳寶貴，於11月24日與世長辭，享壽86歲。新北市文化局表示，陳寶貴作為台灣說唱...

力推海內外交流！北市青年局與國際企業、名校合作 逾千人受惠

蔣市府上任將滿三周年，台北市長蔣萬安選前喊出成立青年局，也在去年6月成功掛牌，推動海外發展及國際交流，與微軟、NVIDI...

新莊立德段公辦都更簽約 永大興接手開發122年完工

新北市財政局推動「新莊區立德段175地號周邊公私有土地公辦都市更新案」，今上午與馥華集團旗下永大興營造工程股份有限公司正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。