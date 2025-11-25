北投影視音園區流標多次 蔡詩萍曝好消息有團隊願進駐

北投影視音園區原採BOT招商，歷經6次流標，北市府去年修復園區內歷史建物，目前朝ROT方式，預計12月招商、明年第一季簽約。文化局說，園區其餘部分採BOT，正進行都市計畫變更，將影視音產業占比由70%調降至50%，盼增加廠商進駐意願。

北投影視音園區原為中國電影製片廠，建於1950年代，過去以拍攝軍事電影為主，1995年停拍後閒置至今。

市府延續其歷史文化背景，規畫「影視音園區」，但歷經6次流標，去年已修復的攝影棚及錄音室等歷史建築區，採ROT招商，其餘基地採BOT招商，正進行都市計畫變更。議會教育委員會今安排考察，第一召集人張斯綱、第二召集人陳重文、議員秦慧珠及多位里長到場。

文化局長蔡詩萍表示，市長蔣萬安上任後，就知道北投影視音園區是一定要解決的問題，今年算是有很大突破，目前已有具國際知名度的台灣團隊表達進駐歷建區意願，預計12月評審評定後，明年1月即可簽約、公告，該團隊未來進駐後也會承接社區活動，該區ROT委外經營30年。

他指出，BOT範圍，正進行都市計畫變更，要將影視音產業使用比例由70%調降至50%，11月起為期1個月公開展覽，明天公展說明會，再送北市都委會審議，預計明年下半年送內政部審議與核定，後續才能對外招標。

蔡詩萍直言，不希望成為蚊子管，未來降低比例後，使用比較有彈性，相關店家就可以進駐，商業機能就會出來，較能吸引廠商進駐，停車位也會考量周邊需求，原則上是可以樂觀期待這地方幾年內會有全新面貌。他也強調，會開公聽會、聆聽地方意見。

議員張斯綱分享國外案例，採低密度建築，以專題圖書館做影視文化，二樓錄音室開放給剛起步的影視音創作者、甚至學校社團也能租用；北市不缺一個商場，若能凸顯電影特色、培育影視音人才，是不錯的思考方向。