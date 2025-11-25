力推海內外交流！北市青年局與國際企業、名校合作 逾千人受惠

蔣市府上任將滿三周年，台北市長蔣萬安選前喊出成立青年局，也在去年6月成功掛牌，推動海外發展及國際交流，與微軟、NVIDIA等國際企業合作，協助青年實習並爭取留任機會。青年局表示，未來將持續擴大與國內外機構、學校合作，成為連結青年與城市的關鍵橋樑，陪伴青年迎接挑戰。

青年局指出，今年以來全力推動青年海外發展，首創「青年海外實習計畫」，與10家涵蓋AI、永續、市政等領域的國際企業與機構合作，地點橫跨洛杉磯、舊金山、紐約、曼谷等城市，首屆即吸引逾500位青年報名，更有學員獲國際企業留任機會。

除鼓勵青年走向世界外，青年局將世界帶進臺北，今年擴大辦理「國際實習生計畫」，邀請哈佛、普林斯頓、賓州大學、早稻田大學等8位學生來台，透過不同視角給予市長蔣萬安不一樣政策建議，更首度舉辦台北青年高峰會，吸引來自全球40餘座城市青年及產官學代表與創業家、NGO工作者交流。

面對台北市就業問題，青年局也推出以戰代訓計畫及實習津貼，協助青年從課堂走向職場，縮短學用落差，與Google Cloud、台灣微軟、NVIDIA教育夥伴、勤業眾信、先勢博報堂等50餘家企業合作開課，協助青年提升即戰力、掌握產業脈動，實習補助最高也有3萬元，逾750位青年受惠。

青年局也首創「一案到底」創業陪跑服務，從企畫、法規、財務、行銷到資金媒合的全程輔導資源；公共參與及多元培力方面透過事務諮詢委員會，遴選35位青年委員，參與城市議題，首年提案涵蓋AI創新、性別平等、青年權益、國際交流等議題。