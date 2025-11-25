快訊

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

黃子佼擁上千部性影像…一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光

台股大漲407點收26,912點、重返五日線 台積電上漲40元收1,415元

聽新聞
0:00 / 0:00

力推海內外交流！北市青年局與國際企業、名校合作 逾千人受惠

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
蔣市府上任將滿三周年，台北市長蔣萬安選前喊出成立青年局，也在去年6月成功掛牌，推動海外發展及國際交流，與微軟、NVIDIA等國際企業合作，協助青年實習並爭取留任機會。圖／青年局提供
蔣市府上任將滿三周年，台北市長蔣萬安選前喊出成立青年局，也在去年6月成功掛牌，推動海外發展及國際交流，與微軟、NVIDIA等國際企業合作，協助青年實習並爭取留任機會。圖／青年局提供

蔣市府上任將滿三周年，台北市長蔣萬安選前喊出成立青年局，也在去年6月成功掛牌，推動海外發展及國際交流，與微軟、NVIDIA等國際企業合作，協助青年實習並爭取留任機會。青年局表示，未來將持續擴大與國內外機構、學校合作，成為連結青年與城市的關鍵橋樑，陪伴青年迎接挑戰。

青年局指出，今年以來全力推動青年海外發展，首創「青年海外實習計畫」，與10家涵蓋AI、永續、市政等領域的國際企業與機構合作，地點橫跨洛杉磯、舊金山、紐約、曼谷等城市，首屆即吸引逾500位青年報名，更有學員獲國際企業留任機會。

除鼓勵青年走向世界外，青年局將世界帶進臺北，今年擴大辦理「國際實習生計畫」，邀請哈佛、普林斯頓、賓州大學、早稻田大學等8位學生來台，透過不同視角給予市長蔣萬安不一樣政策建議，更首度舉辦台北青年高峰會，吸引來自全球40餘座城市青年及產官學代表與創業家、NGO工作者交流。

面對台北市就業問題，青年局也推出以戰代訓計畫及實習津貼，協助青年從課堂走向職場，縮短學用落差，與Google Cloud、台灣微軟、NVIDIA教育夥伴、勤業眾信、先勢博報堂等50餘家企業合作開課，協助青年提升即戰力、掌握產業脈動，實習補助最高也有3萬元，逾750位青年受惠。

青年局也首創「一案到底」創業陪跑服務，從企畫、法規、財務、行銷到資金媒合的全程輔導資源；公共參與及多元培力方面透過事務諮詢委員會，遴選35位青年委員，參與城市議題，首年提案涵蓋AI創新、性別平等、青年權益、國際交流等議題。

為鼓勵青年多元發展、加深對青年政策認識，青年局將於12月6日至7日下午1時至晚間8時，於北藝中心舉辦「青年理想生活節」，結合青創市集、國際文化體驗、互動展演與主題特展，並邀請人氣樂團演出，打造屬於青年世代的年度生活盛典。

蔣市府上任將滿三周年，台北市長蔣萬安選前喊出成立青年局，也在去年6月成功掛牌，推動海外發展及國際交流，與微軟、NVIDIA等國際企業合作，協助青年實習並爭取留任機會。圖／青年局提供
蔣市府上任將滿三周年，台北市長蔣萬安選前喊出成立青年局，也在去年6月成功掛牌，推動海外發展及國際交流，與微軟、NVIDIA等國際企業合作，協助青年實習並爭取留任機會。圖／青年局提供

實習 台北 生活
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

不愛生！北市新生人口曝生育獎金還剩逾半 北市研議提高獎勵

北市都發局推社宅可租冷氣 估2026年下半年啟用

北市大都更時代來臨報核量增 新舊區同步發展

蔣萬安怎用450億 吳欣岱提政策曝教師留言立馬調回台北

相關新聞

不愛生！北市新生人口曝生育獎金還剩逾半 北市研議提高獎勵

少子化愈來愈嚴重，台北市長蔣萬安上任後提高生育獎勵金加倍，不過北市府114年的生育獎勵金預算，編列7億多元，卻只發出3億...

新北板橋忠孝公園地下停車場啟用 今晚起免費停車一個月

板橋區忠孝公園地下停車場今舉行啟用典禮，新北市長侯友宜表示，他上任以來，板橋區停車場共建設21處，投入40.2億元，今天...

一生奉獻說唱技藝 「新北市說唱保存者」陳寶貴24日辭世、享壽86歲

新北市政府認定傳統表演藝術「說唱」保存者陳寶貴，於11月24日與世長辭，享壽86歲。新北市文化局表示，陳寶貴作為台灣說唱...

力推海內外交流！北市青年局與國際企業、名校合作 逾千人受惠

蔣市府上任將滿三周年，台北市長蔣萬安選前喊出成立青年局，也在去年6月成功掛牌，推動海外發展及國際交流，與微軟、NVIDI...

新莊立德段公辦都更簽約 永大興接手開發122年完工

新北市財政局推動「新莊區立德段175地號周邊公私有土地公辦都市更新案」，今上午與馥華集團旗下永大興營造工程股份有限公司正...

水豚君攻佔碧潭！偶裝見面會、限定甜點接力登場

新北市新店碧潭風景區近日因超人氣 IP「水豚君（KAPIBARASAN）」進駐，成為年末最熱門的打卡亮點。新北市觀旅局今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。