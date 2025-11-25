聽新聞
不愛生！北市新生人口曝生育獎金還剩逾半 北市研議提高獎勵
少子化愈來愈嚴重，台北市長蔣萬安上任後提高生育獎勵金加倍，不過北市府114年的生育獎勵金預算，編列7億多元，卻只發出3億多，還剩4億多；114年預估新生人口約1萬5至1萬6千人，不過到9月底不到1萬人，議員張文潔質疑，接下來3個月如何衝6、7千人新生，要求北市府再度提高生育獎勵金。
「第一胎十萬元....我也願意，但就是沒錢，只要財源可以。」民政局長陳永德表坦言，儘管市長蔣萬安上任後，已經加倍生育獎勵金，第一胎從原2萬提高至4萬，第二胎4.5萬、第三胎5萬元，當時是全台灣最高，不過明年新北也跟北市一樣。
為了挽救出生率，北市議員張文潔提案，北市府應該再度提高生育獎勵金，張說，北市府今年編列有7億多元預算，卻僅發出3億多元，但剩下的預算又不可挪他用，應該有提高獎勵金空間，應該用於即將出生的孩子身上。
張文潔說，尤其台北市是首善之都，現在連江的生育獎勵金都已經將第二胎提高至6萬、第三胎9萬；雲林縣前三胎都發6萬元，都比台北市好，各縣市都想要提高生育率，台北市應該要再提高生育獎勵金。
陳永德表示，民政局是依照生育結果發放獎勵金，的確每年編列的預算其實都無法達到，大約僅執行8成。對於議員建議再提高獎勵金，陳說，只要財源可以，會再跟專家學者討論，「第一胎十萬元....我也願意，但就是沒錢，只要財源可以。」會在年底前討論是否提高。
