新莊立德段公辦都更簽約 永大興接手開發122年完工

新北市財政局推動「新莊區立德段175地號周邊公私有土地公辦都市更新案」，今上午與馥華集團旗下永大興營造工程股份有限公司正式完成簽約，宣告本案進入實質推動階段。

此案基地位於永寧街與中華路一段間，距離捷運新莊站約200公尺，鄰近新莊國中、區公所及戶政、地政事務所，周邊亦有新莊體育園區及規劃中新莊行政園區，生活機能完整。基地原為新莊國中舊宿舍，因屋況老舊，加上先前民辦都更因營建成本變動撤案，財政局評估周邊具備更新條件，改採公辦都更推動，以市有地為基礎結合私有土地重新啟動整體開發。

此案使用分區為住宅區，基礎開發範圍約3588平方公尺、市有地占29.4%，若含優先整合範圍則達5312平方公尺。市府自113年12月30日至114年4月28日公開招商後，於7月15日完成評選，由永大興營造取得最優申請人資格。未來將在基地興建兩棟地上10至26樓建物、總樓地板面積約3.5萬平方公尺，規畫270戶住宅、8戶零售、15戶辦公室，並提供465平方公尺供作身心障礙者社區式日間照顧中心；停車部分規畫241格汽車位與324格機車位。

先前周邊民辦都更案曾達9成以上同意率，市府後續舉辦說明會中，住戶仍多表達參與意願。地方意見包含希望先拆除宿舍改為臨時機車停車場，市府回應依規定可先拆除但須搭配綠美化，且目前無改作停車場前例；另有里長建議改作里民空間，但市府表示周邊已有11處活動中心，鄰近新莊文德段都更案也將設置文化共享空間對外開放，可補充地方需求。本案鄰地約有140位私有地主，實施者將在簽約後展開整合及審議程序，預估117年審議、118年動工，122年完工。

永大興表示，開發願景將以「商業串聯」與「宜居生活」並重，規畫友善通學步道、提升社區商業動線，營造開放通透的公共空間，全案將以「黃金級綠建築」、「黃金級智慧建築」與「一級建築能效」為目標，並捐贈日照中心空間，提升在地照顧量能，朝健康、智慧、永續城市邁進。