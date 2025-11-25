快訊

新北板橋忠孝公園地下停車場啟用 今晚起免費停車一個月

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
板橋區忠孝公園地下停車場今舉行啟用典禮，今晚18時起試營運，至12月24日止，開放免費停車。記者江婉儀／攝影
板橋區忠孝公園地下停車場今舉行啟用典禮，今晚18時起試營運，至12月24日止，開放免費停車。記者江婉儀／攝影

板橋區忠孝公園地下停車場今舉行啟用典禮，新北市長侯友宜表示，他上任以來，板橋區停車場共建設21處，投入40.2億元，今天啟用的忠孝公園地下停車場是第6座立體停車場，明年信義國小地下停車場也會接棒完工，板橋的停車場建設將完成「全壘打」。

交通局統計，近7年新北市停車場建設總計投入124.9億元，新建完成121座智慧化停車場，共提供3萬4211格汽車停車位、9239格機車停車位。觀察板橋忠孝公園，周邊多是老舊社區，並鄰近重慶黃昏市場、國慶黃昏市場、亞東醫院、遠東通訊園區及亞東商圈，停車需求迫切。

侯友宜指出，忠孝公園地下停車場斥資4.7億元興建，其中前瞻補助1.3億元，市府自籌3.4億元，提供204格汽車停車位、36格機車停車位，不僅讓居民停車好方便，也紓解民眾逛街採買臨停需求。

侯友宜也提到，明年1月就要啟動里長座談會，提醒區長要趕快整理各里長的問題，開完會後，預計6月要四處去看看。

交通局長鍾鳴時指出，忠孝公園也同步優化改造，種植多樣季節性的植栽，並更新溜冰場、林蔭步道及籃球場；而停車場則配置通風採光井與浮力通風塔，將新鮮空氣引導至地下樓層，提供民眾運動休憩、優質停車的最佳空間。

交通局表示，忠孝公園地下停車場將自今晚18時起試營運，至12月24日止，開放免費停車，12月25日起正式收費營運。臨停費率汽車每小時30元、機車每次20元；同時有汽車月票130張、每張4000元；機車月票16張、每張300元。

板橋區忠孝公園地下停車場今舉行啟用典禮。記者江婉儀／攝影
板橋區忠孝公園地下停車場今舉行啟用典禮。記者江婉儀／攝影
板橋區忠孝公園地下停車場今舉行啟用典禮，今晚18時起試營運，至12月24日止，開放免費停車。記者江婉儀／攝影記者江婉儀／攝影
板橋區忠孝公園地下停車場今舉行啟用典禮，今晚18時起試營運，至12月24日止，開放免費停車。記者江婉儀／攝影記者江婉儀／攝影
板橋區忠孝公園地下停車場今舉行啟用典禮，今晚18時起試營運，至12月24日止，開放免費停車。記者江婉儀／攝影
板橋區忠孝公園地下停車場今舉行啟用典禮，今晚18時起試營運，至12月24日止，開放免費停車。記者江婉儀／攝影

