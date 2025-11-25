北市大都更時代來臨報核量增 新舊區同步發展

快訊

中央社／ 台北25日電

北市都更處今天表示，市長蔣萬安上任積極推動民辦及公辦都更，以公私協力擴及面狀發展，如西區等行政區都更報核量增加，新舊市區同步發展，將持續以大都更時代為目標。

台北市都市更新處新聞資料提到，蔣萬安上任以來，市府自2023年起推出都更八箭政策，讓北市邁入大都更時代。市府積極推動民辦及公辦都更，以提供獎勵、公私協力、加速審議等面向推動北市都更。

北市都更處表示，北市都更結果已遍地開花，從單點成線擴展至面狀區域發展，如歷史悠久且發展早的台北車站附近，市府近年推動都更促成公私開發案齊發，像大同區年均報核量比過去8年增加3.3倍。

此外，位於台北市東區的南港產專區過去以家庭工廠的傳統工業型態為主，近年透過都更轉型為現代化創新產業基地，南港區累計都更案總面積達45公頃，讓黑鄉變潮城。

都更處表示，北市老舊城區都更案也成長，如萬華區近年均報核量為過去8年的2倍，顯示都更動能升溫。因市府推動TOD政策，中山區捷運站周邊都更也加速，危老及都更核准量為全市最多。

都更處表示，北市推動都更8箭政策，讓東西軸帶及新舊市區同步發展，更新成果已開花結果。

都更處表示，近3年都更重建報核件數共353案，年平均報核量為117件是過去8年的2.3倍，市府除把關民眾權益，仍推動相關程序，並加速都更審議速度。

都更處表示，無論是民辦都更或公辦都更的階段成果，顯示台北市大都更時代已全面展開。市府將積極鼓勵老舊建物在重建前參與整建維護，除提升生活品質、減少公共安全疑慮，也能凝聚社區共識，為未來重建做準備。

都更處表示，將持續以大都更時代為目標，精進都更八箭政策，打造韌性、安全、宜居的台北。

都更 北市
