水豚君攻佔碧潭！偶裝見面會、限定甜點接力登場

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
水豚君人偶將於12月6日起連續三週的假日，於指定時段開放現場民眾近距離合影。（圖為11月1日揭幕儀式市長侯友宜與水豚君人偶合影）圖／新北市觀旅局提供
水豚君人偶將於12月6日起連續三週的假日，於指定時段開放現場民眾近距離合影。（圖為11月1日揭幕儀式市長侯友宜與水豚君人偶合影）圖／新北市觀旅局提供

新北市新店碧潭風景區近日因超人氣 IP「水豚君（KAPIBARASAN）」進駐，成為年末最熱門的打卡亮點。新北市觀旅局今宣布，「呆在碧潭の水豚君」地景展將展出至12月28日，除公開水豚君偶裝見面會時程，也推出假日限定「水豚君造型雞蛋糕」，預料將掀起新一波粉絲人潮。

碧潭地景展最受矚目的，是水面上高達12米的巨型水豚君裝置，吸引民眾爭相拍照。觀旅局表示，為增加互動亮點，本次展覽推出假日限定、限量販售的「水豚君造型雞蛋糕」，以水豚君與其朋友們的圓潤外型為設計，療癒感十足，已成為社群平台熱門的打卡美食。

為滿足粉絲與偶像近距離互動的期待，水豚君偶裝將於12月連續三週假日亮相，包含12月6日、7日、13日、14日、20日、21日等六個場次，於指定時段開放民眾排隊合影。

觀旅局說明，活動期間（11月1日至12月28日）於碧潭餐飲遊憩區指定店家單筆消費滿300元，可獲得限量水豚君周邊；12月起的三週假日加碼贈送「水豚君優先合影券」，可享有優先排隊權。周邊及優先券皆為限量，送完為止。

此外，配合活動推出「新北幣」抽獎，只要於12月1日至21日到「新北旅客」臉書粉絲團指定貼文按讚、留言標註兩位好友並加上「#呆在碧潭の水豚君」，即可參加抽獎，最大獎可獲得1萬元新北幣。提醒民眾須先下載並註冊新北行動支付APP，方具抽獎資格。

觀旅局表示，「呆在碧潭の水豚君」展期為11月1日至12月28日，共58天，歡迎民眾把握假日到碧潭散步、拍照、品嚐限定美食，並鎖定見面會時間，與水豚君一起度過療癒時光。

每逢周末假日限定的「水豚君快閃店」，推出碧潭限定周邊商品，讓粉絲們在合影之餘，還能將這份療癒帶回家。圖／新北市觀旅局提供
每逢周末假日限定的「水豚君快閃店」，推出碧潭限定周邊商品，讓粉絲們在合影之餘，還能將這份療癒帶回家。圖／新北市觀旅局提供
假日限定！超萌水豚君造型雞蛋糕。圖／新北市觀旅局提供
假日限定！超萌水豚君造型雞蛋糕。圖／新北市觀旅局提供
碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」活動展期至12月28日，持續為新店碧潭風景區帶來超高人氣，已成為年末最療癒的打卡熱點。圖／新北市觀旅局提供
碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」活動展期至12月28日，持續為新店碧潭風景區帶來超高人氣，已成為年末最療癒的打卡熱點。圖／新北市觀旅局提供

水豚 碧潭
