蔣萬安怎用450億 吳欣岱提政策曝教師留言立馬調回台北

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台灣基進秘書長、北市黨部主委吳欣岱。圖／引用自吳欣岱臉書
台灣基進秘書長、北市黨部主委吳欣岱。圖／引用自吳欣岱臉書

民團日前質疑北市府明年預算短編，市府稱後續會以追加預算追補。台灣基進北市黨部主委吳欣岱說，先前她建議蔣萬安將短編的450億私房錢，真正拿來打造健全教育環境，如教師首都加給、特教師資補足、護童清潔專案等，結果底下有老師留言回饋讓她非常感動。

一名老師留言「如果蔣市長把這些政策做到，我立馬調回台北。」（而且會是人人稱讚：台北教師我驕傲！）教師們應該都會搶著回台北置產、申請調動哦。」

吳說，看到這段話，她其實愣了一下。原來不只是家長，其實老師們也在等一個「願意好好投資教育」的城市。

吳欣岱說，台北市2024年的國小新生約1.8萬人。如每年固定有 450億要投入教育，每個孩子可以拿到250萬，把這250萬攤成從國小一年級到大學畢業的16年，每個孩子一年約可使用15萬。

聽起來很多嗎？其實不多，連安親班學費付完都還不夠。

尤其台北市大約七成學童來自雙薪家庭，吳說，這意味著，多數家長每天都在承擔課後照顧的壓力。不管是學校課後照顧班、有輔導或語言教學的安親班、家教、陪讀哥哥姊姊，像她這樣的職業媽媽一定知道，這是所有家庭共同的負擔，也是孩子教育資源差距最容易擴大的地方。

吳也提出，如果台北真的重視下一代，讓孩子可以使用「教育幣」，不要因為家庭背景而輸在起跑點，那會是一種真正投資未來的方式。完整的「教育幣」制度也能提升安親班與補習班的品質。現在的教育市場太不透明，包括裝潢甲醛超標、戶外教學沒有保險、師資品質落差、甚至不當管教事件層出不窮。

吳欣岱說，說真的，450億不是一筆小錢，它可以真正地做大事。蔣萬安選舉時說，要讓嬰兒的啼哭聲成為台北的交響樂。如果換一個角度，從孩子的視角重新計算一次，會看到更清楚的畫面。如果台北把資源導向表現良好、管理透明、師資穩定的機構，這將是一個引導教育品質向上競爭的契機。

北市府 教師 安親班 吳欣岱 蔣萬安
