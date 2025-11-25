聽新聞
百年前萬華起點 學者：串接文史觀光

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
2014年11月，青雲閣公告登錄為台北市歷史建築。圖／北市文化局提供
2014年11月，青雲閣公告登錄為台北市歷史建築。圖／北市文化局提供

台北市萬華區富含文化底蘊，除華西街美食外，仍保有當年日治時期的藝伎風化區，如今登錄為歷史建物，在地商圈、里長盼市府能串接萬華區周邊歷史文化據點，帶動萬華文化觀光商機。

台科大學建築系教授、文資委王惠君表示，談到萬華發展，大家會以為是龍山寺捷運站為中心擴散，其實在百年前，是以華西街1到11號一帶街區為核心。尤其華西街1到11號，周遭也有同為遊廓的青雲閣，加上青山宮、清水巖等歷史文化，市府可以串接，作為萬華地區觀光亮點。

青山里長李昭成說，華西街2到8號建築今年5月才遭受火災，應該趕快清除，否則會有衛生環境等問題，解決之後，建議增設介紹中心，擺放街廓老照片及觀光路線指引。

不過當地店家認為，華西街後段攤商現僅有花生湯、便當店等傳統小吃類，主要客群是在地人，營業到晚間7、8時就會打烊，難吸引觀光客。另一名在地人士指出，若要開發整體萬華廊帶，應以更宏觀視角看，前幾年的龍山寺天際線議題，在地民眾就反對到底，文資局當時沒有細說整體規畫願景，應該像迪化街的建築放寬容積獎勵、容積移轉等限制。

