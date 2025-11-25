日治大正時代興建 艋舺遊廓列歷史建築

北市貴陽街二段與華西街保有日治時期、1917年興建的「艋舺遊廓」紅磚建築群，亦即藝伎風化區。北市文資大會昨審查單雙號建築群的文資身分，經委員投票，確定列歷史建築。

當地門廊遭兩側鐵皮小吃店占據，文化局表示，所有權人若提報文資修復及再利用計畫，就會依法要求商家拆除；若沒提計畫，商家也要有管理維護計畫。

「艋舺遊廓」建築群坐落華西街1、3、5、7、9、11號，與對面2、4、6、8號建於1917年日本大正時代的「遊廓」，亦即藝伎風化區。單數號為私地，部分占據到國有地需限期拆屋還地，因此依文資法規定辦理文資價值潛力審查。

今年5月23日，雙數號建築遭祝融之災，文資審查小組會勘時，多數委員初步認為不具文資價值。至於原為西式洋樓咖啡店的食堂、酒樓的單數號建築，建築立面採四柱三窗比例，一樓圓拱騎樓也有磚造托斯坎柱式圓柱，具保存價值。

昨分別針對單、雙數號建築審議文資價值，文資委員王文惠認為，其實2至6號建築才是當時遊廓主要營業區域，為吸引客人上門，建築設計採最時髦、融合西式建築風格。如果僅單數號具文資身分，會使整個街區氛圍有落差，期盼兩側都保存。

委員李乾朗也表示，2至8號雖遭燒毀，但後方原有街屋磚牆圓柱、磚拱和部分原有土埆牆尚留存，建議可做局部復原，若同時列文資身分，街區的包圍感會比較強烈。

該街區兩側一樓皆有店面小吃等攤商，也有部分鐵皮加蓋，文化局文化資產科長林舒華說，單側號屬私人土地，若提報文資修復及再利用計畫，就會依法要求商家拆除；若沒提計畫雖無法拆除，但商家要有管理維護措施。雙號產權多為國產署，待文資身分公告後，會要求提修復再利用計畫。