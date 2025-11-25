聽新聞
大陳都更近萬戶 民代：學區超前部署

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市永和區永平國小鄰近大陳社區。記者葉德正／攝影
新北市永和區永平國小鄰近大陳社區。記者葉德正／攝影

永和區大陳社區公辦都更持續推進，全數完工後預計湧入近萬戶。這波人口紅利，地方憂喜參半，人口移入將使周邊學校承受前所未有壓力，永平國小首當其衝，該校除在地永和人，還有中和4里部分鄰納入學區，民代要求教育局要超前部署，保障永和在地學童，再視量能考量讓中和學生跨區。

目前永平國小除周邊永和各里外，中和區福祥里、福美里、佳和里（7－29鄰）、瓦磘里（1－15、17－20、23－26、28－29鄰）都是永平國小自由學區。

議員連斐璠表示，永平國小因距離近、步行可達、家長評價高，長期成為跨區首選，約三分之一學生來自中和，若近一萬戶都更人口進來「永平國小怎麼撐？」若不提前預備，會造成永和在地人進不去。

連斐璠說，跨區就學並非不能討論，前提應是永和學生優先，否則人口大量湧入，永和在地學生反遭排擠，破壞長期穩定的學區秩序。

連斐璠說，市府是根據人口數量分配預算，永和預算就這些，卻要承受來自其他區的跨區就學的交通壓力，對永和人不公平，目前還有部分中和鄰里有意加入自由學區，市府要提早因應。

新北教育局指出，永平國小近5年均未額滿，學區學生皆能順利入學，仍具有學區容納量能，中原里第1鄰及第20鄰曾於114學年度學區調整會議中建議加入永平國小自由學區，但未獲全體共識，才維持原屬學區；115學年度若有調整需求，將依規定由里長召集相關單位協調。

面對大陳都更帶起的人口效應，教育局說，會持續掌握大陳都更後的人口變化，依照學區畫分原則滾動檢視學校容量、周邊校際平衡及必要調整措施，確保永和在地學童能就近入學。

