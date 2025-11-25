聽新聞
0:00 / 0:00

永和大陳社區公辦都更案 單元6動工

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市永和大陳社區公辦都更案，單元2已經完工入住。記者葉德正／攝影
新北市永和大陳社區公辦都更案，單元2已經完工入住。記者葉德正／攝影

全台規模最大、產權最複雜的永和大陳社區公辦都更案，單元6昨動工，全案拚2030年完工。單元2已完工入住，單元3施工中，單元7今年10月大會通過後預計明年動工，單元5審議中，單元1與單元4也進入公展階段，未來全數完工後，大陳社區將煥然一新。市長侯友宜說，大陳社區歷經70年，都更挑戰大，市府與民間合作終於展現成果。

新北市都更處指出，更新單元6面積約1.1公頃，範圍內有173戶，過去因建物老舊、增改建凌亂，消防動線狹窄、居住品質不佳等問題，情況棘手。

市府2021年完成招商，漢皇建設擔任實施者，建商設置駐點中心，逐一與社區住戶溝通，才凝聚住戶共識，最終以2年時間完成審議核定並全數點交。侯友宜昨在動工典禮中讚嘆執行力與地主的配合，展現公私協力效率與成果。

新北市都更處說，該案規畫有綠帶與開放空間，還有公共化幼兒園、社會住宅，預計2030年底讓住戶入住新居。

城鄉局指出，目前大陳社區公辦都更共分為7個單元，目前單元2已入住，單元3施工中預計2028年底完工，單元7已審議通過預計2026年1月核定。

此外，單元5在審議中，單元1的事業部分公開展覽至今年11月14日後進入審議程序，單元4也公開展覽至11月26日後進入審議程序。

都更處指出，依照規畫設計，單元1共1444戶、單元2共703戶、單元3共1169戶、單元4共1644戶、單元5共1493戶、單元6共1282戶、單元7共1515戶，7個單元共計約9250戶。

未來全區完成後，將提供活動中心、公托、日照中心、社宅與市場等多元服務設施，且鄰近興建中的捷運萬大線，形成具備便利、休憩與交通便捷生活機能的新生活圈。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新北公托量全國之冠 侯友宜表揚專業托育人員

李四川鬆口2026？ 曝新北改制就被勸選 當時這1理由不選

永和大陳公辦都更推進 單元6今動工、2030年完工

影／藍2028非燕子出戰而是漢子再戰？ 廖偉翔急喊：不用過度解讀

相關新聞

出勤困難...辦公空氣差 議員替古亭消防分隊請命

台北市古亭臨時消防分隊位在基隆路高架橋下，北市議員王欣儀視察發現，辦公環境伴隨粉塵、噪音，更因為基隆路尖峰時的車流量大，...

新北懋德路、環泰二路即將通車 輔大、泰山往返更順暢

經常往返輔仁大學、新莊副都心及機捷泰山站的用路人注意了！新北塭仔圳第一區兩條新闢道路「懋德路」與「環泰二路」將於本月27...

百年前萬華起點 學者：串接文史觀光

台北市萬華區富含文化底蘊，除華西街美食外，仍保有當年日治時期的藝伎風化區，如今登錄為歷史建物，在地商圈、里長盼市府能串接...

日治大正時代興建 艋舺遊廓列歷史建築

北市貴陽街二段與華西街保有日治時期、1917年興建的「艋舺遊廓」紅磚建築群，亦即藝伎風化區。北市文資大會昨審查單雙號建築...

大陳都更近萬戶 民代：學區超前部署

永和區大陳社區公辦都更持續推進，全數完工後預計湧入近萬戶。這波人口紅利，地方憂喜參半，人口移入將使周邊學校承受前所未有壓...

永和大陳社區公辦都更案 單元6動工

全台規模最大、產權最複雜的永和大陳社區公辦都更案，單元6昨動工，全案拚2030年完工。單元2已完工入住，單元3施工中，單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。