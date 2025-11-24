新北檢強化打詐量能 招考檢察官助理起薪5萬

快訊

中央社／ 新北24日電

近年詐騙案層出不窮、手法日益翻新，新北地檢署為強化偵查輔助量能，啟動115年度檢察官助理招考，起薪約5萬元，報名截至12月2日，邀具相關專業人才共同加入打擊詐騙行列。

新北地檢署表示，近年詐騙犯罪手法日益翻新，檢察業務已從傳統偵辦模式進入跨領域分析、資料整合與高度即時性的時代。為強化檢察機關偵查輔助量能，並配合行政院新世代打擊詐欺策略行動，新北地檢署啟動115年度檢察官助理甄選，盼提升司法效能。

檢察官助理將以約用人員方式進用，預計正取21名、備取數名，工作內容包括協助檢察官分析詐欺案件、爭點、法律問題分析、資料蒐集，以及製作卷證分析報告等，每月薪資新台幣5萬76元，另有加班費、年終獎金等。

新北檢指出，此次招考報名至12月2日截止，將在12月13日進行筆試及口試，詳情可至地檢署網站（https://reurl.cc/NNqqxx）查閱報名簡章，盼具法律專業、敏銳分析能力等優秀人才加入打詐行列。

新北 檢察官 詐騙
相關新聞

跨年焰火、大型演唱會保平安 新北3D科技維安網全面監控

跨年、遶境、演唱會等大型活動一年比一年多，如何確保大型聚會安全至關重要。新北市警局創立「全方位3D科技維安網」，整合警用...

砌石工匠百年傳承 淡水忠寮社區居民石砌藝術花園

新北市淡水區忠寮社區，為了傳承在地百年砌石工匠文化，集合社區數十位志工，一起在忠寮農村生態廊道旁，打造一座砌石花園，用在地石材，加上目前社區當中的石匠老師傅的智慧傳承，大家合力要把這一座心型的裝置藝術完成，也希望藉由這一座由在地居民所親手完成的花園心型圍牆，可以代表忠寮百年砌石文化所帶給大家的回憶。

汐止火車站手扶梯、電梯常壞 2部電梯更新中

汐止火車站一直以來電梯還有手扶梯故障率高，引起不少民怨，而在經過幾次會勘後，目前更新工程已經在進行中，進度如何？今(24)日，立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，預計明年初，目前施作中的兩部電梯會先更新完成，至於另外3部電梯、以及4部手扶梯，會在明年及後年，接續更新。

貢寮區雙玉里登革熱宣導動起來！ 百名里民響應防疫

為因應近期登革熱疫情，新北市貢寮區雙玉里今(24)日舉行病媒蚊防治宣導活動，吸引超過百位里民熱情參與。活動中，里長吳永彬帶領居民強化「巡、倒、清、刷」的防疫觀念，並由清潔隊隊長進一步宣導環境整頓的重要性，提醒居民共同落實社區防疫。

貢寮區公所辦照顧關懷據點聯繫會報 跨區合作深化社區照顧

貢寮區公所今(24)日舉辦「114年社區照顧關懷據點第四季區域聯繫會報暨據點增能培力工作坊」，集結平溪、雙溪及貢寮三區據點夥伴，共同討論在地照顧服務現況。除強化核銷與據點經營管理等能力外，也透過跨區交流聚焦偏鄉交通不便、高齡人口攀升等實務挑戰，期盼共同提升社區照顧服務量能與因應策略。

出勤困難...辦公空氣差 議員替古亭消防分隊請命

台北市古亭臨時消防分隊位在基隆路高架橋下，北市議員王欣儀視察發現，辦公環境伴隨粉塵、噪音，更因為基隆路尖峰時的車流量大，...

