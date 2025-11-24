新北檢強化打詐量能 招考檢察官助理起薪5萬

新北市淡水區忠寮社區，為了傳承在地百年砌石工匠文化，集合社區數十位志工，一起在忠寮農村生態廊道旁，打造一座砌石花園，用在地石材，加上目前社區當中的石匠老師傅的智慧傳承，大家合力要把這一座心型的裝置藝術完成，也希望藉由這一座由在地居民所親手完成的花園心型圍牆，可以代表忠寮百年砌石文化所帶給大家的回憶。

2025-11-24 18:47