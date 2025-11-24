新北檢強化打詐量能 招考檢察官助理起薪5萬
近年詐騙案層出不窮、手法日益翻新，新北地檢署為強化偵查輔助量能，啟動115年度檢察官助理招考，起薪約5萬元，報名截至12月2日，邀具相關專業人才共同加入打擊詐騙行列。
新北地檢署表示，近年詐騙犯罪手法日益翻新，檢察業務已從傳統偵辦模式進入跨領域分析、資料整合與高度即時性的時代。為強化檢察機關偵查輔助量能，並配合行政院新世代打擊詐欺策略行動，新北地檢署啟動115年度檢察官助理甄選，盼提升司法效能。
檢察官助理將以約用人員方式進用，預計正取21名、備取數名，工作內容包括協助檢察官分析詐欺案件、爭點、法律問題分析、資料蒐集，以及製作卷證分析報告等，每月薪資新台幣5萬76元，另有加班費、年終獎金等。
新北檢指出，此次招考報名至12月2日截止，將在12月13日進行筆試及口試，詳情可至地檢署網站（https://reurl.cc/NNqqxx）查閱報名簡章，盼具法律專業、敏銳分析能力等優秀人才加入打詐行列。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言