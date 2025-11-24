砌石工匠百年傳承 淡水忠寮社區居民石砌藝術花園

新北市淡水區忠寮社區，為了傳承在地百年砌石工匠文化，集合社區數十位志工，一起在忠寮農村生態廊道旁，打造一座砌石花園，用在地石材，加上目前社區當中的石匠老師傅的智慧傳承，大家合力要把這一座心型的裝置藝術完成，也希望藉由這一座由在地居民所親手完成的花園心型圍牆，可以代表忠寮百年砌石文化所帶給大家的回憶。

社區理事長李鎮榮表示，忠寮早期祖先開墾，挖出許多巨石，用這些石材蓋房舍造就了許多的砌石工匠，而這些砌石工法牆面，由李璋瑜學承泉洲匠師的工法，包括了人字工法、番仔工法與亂石工法，雖然目前社區耆老能夠保有這樣的技術不多，只剩下3到4位，最高齡的有90歲，大家都希望能夠透過裝置藝術，同心協力的合作，把忠寮社區的砌石工法給保留下來。

已經高齡84歲的李有三，也是早期忠寮石匠家族的成員，他說以前跟著父親到處去蓋石砌的三合院等房舍，到現場還可以用自己的力量與社區當中的居民一起將這樣的特色，透過裝置藝術給展現在大家面前，也覺得相當感動。忠寮社區過去不僅是打造有善農村，更展現出永續發展重要使命，透過理事長的帶領，大家都將這裡的故事，轉變成美麗的藝術作品，永遠留在這一塊土地上。