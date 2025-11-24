汐止火車站手扶梯、電梯常壞 2部電梯更新中

汐止火車站一直以來電梯還有手扶梯故障率高，引起不少民怨，而在經過幾次會勘後，目前更新工程已經在進行中，進度如何？今(24)日，立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，預計明年初，目前施作中的兩部電梯會先更新完成，至於另外3部電梯、以及4部手扶梯，會在明年及後年，接續更新。

立法委員廖先翔表示，汐止火車站的電梯還有手扶梯，有在搭乘的人應該都有發現故障頻率非常高，之前有統計，大概一年都有100多次以上故障的事件，追究原因就是早期公共工程採購都是用最低價的方式決標，導致公共工程的品質參差不齊，之前就是一家小廠商來做，所以，故障頻率非常高，因此，這次電梯的汰舊換新的工程，是用最有利標的方式評選，除了價格之外，也要廠商過去的實績是否能提供好的電梯服務品質，因此，這次有比較大的廠商來決標，相信在汰舊換新後，故障率一定會顯著的下降。

台鐵公司電務處長鄭國璽指出，汐止火車站電梯、手扶梯更新工程，在今年8月14日由統一精工股份有限公司決標，現在廠商已經進駐，目前正在做的是信義路口及秀峰路口的2部電梯，施工圍籬都已經圍起來，從11/22日進場施工，預計115年1月底前完成。115年會將月台及停車場的電梯更新，116年再將4部手扶梯更新，也就是後年整個汐止站的5部電梯、4部手扶會全面更新完成。

廖先翔提到，這次台鐵公司編列第五期的重置經費預算，要將所有重要的設施進行汰舊換新，當中也包括電梯，所以，這次就有在立法院爭取，在第五期的重置計劃，因為是全台灣車站都要做汰舊換新，就爭取汐止火車站跟汐止火車站、松山火車站一起當作這一期第一批汰換的車站，把所有電梯手扶梯做更新，包括平面層的3座電梯、月台層的2座電梯，還有4座手扶梯都會從今年底、明年到後年，依序重新施作，讓民眾有更好的搭乘品質。