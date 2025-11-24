快訊

婚禮搬上節目？Lulu婚禮最新進度曝光 陳漢典竟只需做三件事

鑲黃金蘋果？哈密瓜3465元遭惡意貼標 全聯「聲明回應」保留法律追訴權

汐止火車站手扶梯、電梯常壞 2部電梯更新中

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止火車站兩部電梯更新中，後續3部電梯、4部手扶梯，會在明年及後年接續更新。 圖／觀天下有線電視提供
汐止火車站兩部電梯更新中，後續3部電梯、4部手扶梯，會在明年及後年接續更新。 圖／觀天下有線電視提供

汐止火車站一直以來電梯還有手扶梯故障率高，引起不少民怨，而在經過幾次會勘後，目前更新工程已經在進行中，進度如何？今(24)日，立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，預計明年初，目前施作中的兩部電梯會先更新完成，至於另外3部電梯、以及4部手扶梯，會在明年及後年，接續更新。

立法委員廖先翔表示，汐止火車站的電梯還有手扶梯，有在搭乘的人應該都有發現故障頻率非常高，之前有統計，大概一年都有100多次以上故障的事件，追究原因就是早期公共工程採購都是用最低價的方式決標，導致公共工程的品質參差不齊，之前就是一家小廠商來做，所以，故障頻率非常高，因此，這次電梯的汰舊換新的工程，是用最有利標的方式評選，除了價格之外，也要廠商過去的實績是否能提供好的電梯服務品質，因此，這次有比較大的廠商來決標，相信在汰舊換新後，故障率一定會顯著的下降。

台鐵公司電務處長鄭國璽指出，汐止火車站電梯、手扶梯更新工程，在今年8月14日由統一精工股份有限公司決標，現在廠商已經進駐，目前正在做的是信義路口及秀峰路口的2部電梯，施工圍籬都已經圍起來，從11/22日進場施工，預計115年1月底前完成。115年會將月台及停車場的電梯更新，116年再將4部手扶梯更新，也就是後年整個汐止站的5部電梯、4部手扶會全面更新完成。

廖先翔提到，這次台鐵公司編列第五期的重置經費預算，要將所有重要的設施進行汰舊換新，當中也包括電梯，所以，這次就有在立法院爭取，在第五期的重置計劃，因為是全台灣車站都要做汰舊換新，就爭取汐止火車站跟汐止火車站、松山火車站一起當作這一期第一批汰換的車站，把所有電梯手扶梯做更新，包括平面層的3座電梯、月台層的2座電梯，還有4座手扶梯都會從今年底、明年到後年，依序重新施作，讓民眾有更好的搭乘品質。

電梯 火車站 汐止
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

電梯裡為何裝鏡子？專家揭真正用途：不單只是整理儀容

汐止區崇德國小螢火蟲步道毀壞荒廢 立委協助重建展新貌

汐科三鐵共構 立委辦會勘提台鐵、捷運站內轉乘

瑞芳九份郵局恢復週一營業 便利在地民眾金融服務

相關新聞

跨年焰火、大型演唱會保平安 新北3D科技維安網全面監控

跨年、遶境、演唱會等大型活動一年比一年多，如何確保大型聚會安全至關重要。新北市警局創立「全方位3D科技維安網」，整合警用...

砌石工匠百年傳承 淡水忠寮社區居民石砌藝術花園

新北市淡水區忠寮社區，為了傳承在地百年砌石工匠文化，集合社區數十位志工，一起在忠寮農村生態廊道旁，打造一座砌石花園，用在地石材，加上目前社區當中的石匠老師傅的智慧傳承，大家合力要把這一座心型的裝置藝術完成，也希望藉由這一座由在地居民所親手完成的花園心型圍牆，可以代表忠寮百年砌石文化所帶給大家的回憶。

汐止火車站手扶梯、電梯常壞 2部電梯更新中

汐止火車站一直以來電梯還有手扶梯故障率高，引起不少民怨，而在經過幾次會勘後，目前更新工程已經在進行中，進度如何？今(24)日，立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，預計明年初，目前施作中的兩部電梯會先更新完成，至於另外3部電梯、以及4部手扶梯，會在明年及後年，接續更新。

貢寮區雙玉里登革熱宣導動起來！ 百名里民響應防疫

為因應近期登革熱疫情，新北市貢寮區雙玉里今(24)日舉行病媒蚊防治宣導活動，吸引超過百位里民熱情參與。活動中，里長吳永彬帶領居民強化「巡、倒、清、刷」的防疫觀念，並由清潔隊隊長進一步宣導環境整頓的重要性，提醒居民共同落實社區防疫。

貢寮區公所辦照顧關懷據點聯繫會報 跨區合作深化社區照顧

貢寮區公所今(24)日舉辦「114年社區照顧關懷據點第四季區域聯繫會報暨據點增能培力工作坊」，集結平溪、雙溪及貢寮三區據點夥伴，共同討論在地照顧服務現況。除強化核銷與據點經營管理等能力外，也透過跨區交流聚焦偏鄉交通不便、高齡人口攀升等實務挑戰，期盼共同提升社區照顧服務量能與因應策略。

出勤困難...辦公空氣差 議員替古亭消防分隊請命

台北市古亭臨時消防分隊位在基隆路高架橋下，北市議員王欣儀視察發現，辦公環境伴隨粉塵、噪音，更因為基隆路尖峰時的車流量大，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。