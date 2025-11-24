快訊

出勤困難...辦公空氣差 議員替古亭消防分隊請命

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
辦公室內的空氣清淨機上面佈滿粉塵。圖／台北市議員王欣儀服務處提供
辦公室內的空氣清淨機上面佈滿粉塵。圖／台北市議員王欣儀服務處提供

台北市古亭臨時消防分隊位在基隆路高架橋下，北市議員王欣儀視察發現，辦公環境伴隨粉塵、噪音，更因為基隆路尖峰時的車流量大，車輛出勤困難，呼籲消防局盡速研議解決。消防局表示，會與交通局討論，同時也改善除濕、空氣濾淨。

古亭消防分隊原先座落在中正區南海段二小段41到4地號，但由於建築老舊，使用空間不足，因此原址重建，民國92年公告興建後，102年古亭分隊移到基隆路高架橋下，就近支援中正、文山區消防任務。

然而，王欣儀指出，基隆路靠近以前的公館圓環，上下班時間車流量大不說，導致若要出勤，消防救護車根本無法出勤，「民眾駕駛想要讓也無法讓，因為前面就是大型停車場卡死，嚴重影響救災時間。」

王欣儀也說，辦公室的環境也相當克難，不僅要忍受車流的噪音及廢氣，也因為在橋下，若有大型車輛經過就會晃動，就連配發的家庭用空氣清淨機，才購買4年就彷彿用了好幾十年般積滿粉塵，對於執勤的工作同仁健康具有將當程度危害。

尤其新大樓分隊，她發現，102年要求分隊搬遷，以為就要準備整體興建，沒想到是去年底取得建照、今年8月開工，卻要蓋到民國124年，質疑鋼骨結構竟需10年完工。

王欣儀呼籲，當前要先確保臨時分隊，要盡快找交通局研議，在出勤時能調整號誌周期、以消防優先時相，以及按鈕後能延長出口方向綠燈，畢竟救災分秒必爭。同時，也要改善消防同仁辦公室空間、設備。

消防局長莫懷祖說明，當時會選擇基隆路橋下空間主要是服務中正、大安區範圍，但實在難找到合適空間，近期會找交通局來改善。同時，會盡速改善濾淨與除溼設備，隔音與氣密窗部分也會評估合適的調整作法。

基隆路橋下的古亭分隊，在上下班車潮中，出勤車輛難以進出。圖／台北市議員王欣儀服務處提供
基隆路橋下的古亭分隊,在上下班車潮中,出勤車輛難以進出。圖／台北市議員王欣儀服務處提供

基隆 王欣儀 公館圓環
×

出勤困難...辦公空氣差 議員替古亭消防分隊請命

台北市古亭臨時消防分隊位在基隆路高架橋下，北市議員王欣儀視察發現，辦公環境伴隨粉塵、噪音，更因為基隆路尖峰時的車流量大，...

