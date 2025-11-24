快訊

貢寮區公所辦照顧關懷據點聯繫會報 跨區合作深化社區照顧

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
聯繫會報促進三區據點經驗交流，凝聚跨區合作力量。 圖／觀天下有線電視提供
聯繫會報促進三區據點經驗交流，凝聚跨區合作力量。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區公所今(24)日舉辦「114年社區照顧關懷據點第四季區域聯繫會報暨據點增能培力工作坊」，集結平溪、雙溪及貢寮三區據點夥伴，共同討論在地照顧服務現況。除強化核銷與據點經營管理等能力外，也透過跨區交流聚焦偏鄉交通不便、高齡人口攀升等實務挑戰，期盼共同提升社區照顧服務量能與因應策略。

本次課程聚焦三大主題，包括「認識核銷作業」、「第四季區域聯繫會報：業務報告與提案討論」以及「認識據點經營」。活動邀請具實務經驗的講師，以工作現場案例協助承辦釐清常見問題，並從活動規劃到資源連結全方位提升幹部與志工對據點運作模式的理解，強化社區服務能力。

貢寮區公所表示，社區照顧關懷據點是推動在地老化的重要據點。透過本次培力與會報，期盼促進三區據點經驗交流，凝聚跨區合作力量，使未來服務更周延。會中各據點也分享本季成果並提出需求與建議，涵蓋長者活動、志工培訓與弱勢服務等議題，為持續深化合作奠定基礎。

宜蘭縣社區培力育成中心主任黃琇蓉表示，偏鄉地區的關懷據點，交通本來就相對薄弱，若未來要持續推動在地服務，交通問題勢必要被列為優先思考的核心。另一項挑戰則是高齡化加劇的趨勢下，如何再度吸引在地居民投入社區工作，也成為未來必須面對的重要課題。同時，各據點單位也需要思考如何突破限制，讓更多居民能參與服務與活動，形成更具支持性的在地網絡，期盼大家共同提出建議、攜手讓社區服務更完善。

