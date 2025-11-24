快訊

新北懋德路、環泰二路即將通車 輔大、泰山往返更順暢

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
塭仔圳第一區兩條新闢道路「懋德路」與「環泰二路」將於本月27日上午10時正式通車。圖／新北市地政局提供
塭仔圳第一區兩條新闢道路「懋德路」與「環泰二路」將於本月27日上午10時正式通車。圖／新北市地政局提供

經常往返輔仁大學、新莊副都心及機捷泰山站的用路人注意了！新北塭仔圳第一區兩條新闢道路「懋德路」與「環泰二路」將於本月27日上午10時通車。新北市地政局表示，兩條道路開放後可有效提升主要幹道間的串接效率，讓塭仔圳第一區及周邊交通更順暢。

地政局說明，鄰近輔大醫院的懋德路路幅15米，雙向各1車道並設置人行道，通車後可將三泰路車流分散至領航路，預期能紓解輔仁大學及輔大醫院周邊的往返動線。另一條環泰二路同樣為15米寬路幅，配置雙側人行道，可銜接泰林路與中環路，未來泰山往返新莊方向，從文程路接環泰二路即可抵達中環路，有助分擔新北大道及泰林路的車流壓力。

地政局指出，兩條道路開通後，塭仔圳第一區的整體路網更為完善，用路人多了替代路線選擇，可縮短跨區通勤時間並減少尖峰壅塞，提高區域可達性與道路通行穩定度，通勤、採買與日常往返更為便利。

地政局提醒，懋德路與環泰二路將於27日上午10時正式開放通行，請用路人依據現場標誌、標線與號誌指示行駛，注意行車安全並配合導引標示。

塭仔圳第一區兩條新闢道路「懋德路」與「環泰二路」將於本月27日上午10時正式通車。圖／新北市地政局提供
塭仔圳第一區兩條新闢道路「懋德路」與「環泰二路」將於本月27日上午10時正式通車。圖／新北市地政局提供
塭仔圳第一區兩條新闢道路「懋德路」與「環泰二路」將於本月27日上午10時正式通車。圖／新北市地政局提供
塭仔圳第一區兩條新闢道路「懋德路」與「環泰二路」將於本月27日上午10時正式通車。圖／新北市地政局提供

人行道 塭仔圳
