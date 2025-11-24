新北新住民中心滿20年 新住民：從惶恐到找到歸屬感

新北市新住民家庭暨婦女服務中心成立滿20年，社會局今舉辦「Us憶起 走過貳拾」周年活動，邀請新住民家庭、43個關懷服務站及合作網絡齊聚一堂，共同回顧服務歷程。活動呈現多元、包容、友善、共融的成果。

活動在三重新住民中心6樓舉行，社會局長李美珍、貢寮區長柯建輝、萬里區長黃雱勉、市議員王威元與山田摩衣均到場與新住民同歡。布置象徵回望與前行的時光隧道，由來自越南、飄洋過海來台的陳秋柳導覽。她回憶，新住民中心自94年成立，她剛嫁來三重時曾感到惶恐，也曾向中心求助，感謝中心一路協助生活適應並陪伴成長，更給了新住民機會發揮專長，成為「燦爛新女力」。

活動現場也安排座談，由越南籍新住民曾女香、其女兒李盈璇、中心社工黃鈺玲，以及板橋新住民家庭關懷站理事長黃春生分享經驗。曾女香說，早期是透過小說和戲劇認識台灣，真正來到台灣後才發現有所落差；早期外配曾遭刻板印象，但社會與政府愈來愈友善。她回憶，剛到台灣曾因家庭與文化差異而迷惘，想念家鄉的味道便到市場買材料自己煮，「慢慢煮出屬於自己的越南味」，這個融合的過程也成為她適應新生活的象徵。之後她成為通譯、文化講師，並曾擔任新住民協會理事長，希望為新住民發聲。

第二代李盈璇表示，「新二代」不該成為標籤，而是一座連結文化的橋梁，更具國際視野。她分享，母親是越南華文老師，來台後需重新學習與認證，甚至與她同時拿到高中畢業證書、後續持續攻讀大學與研究所。母親也常帶她當志工、協助介紹越南文化，讓新二代在不同文化間成為「閃光點」。

中心社工黃鈺玲說，她以專業與多元視角服務新住民，深刻感受到新住民的生命韌性與面對挑戰的勇氣，也期待社會能持續欣賞並理解多元文化。

板橋龍興社區發展協會理事長黃春生投入新住民關懷近20年，他分享最早是擔任里長協助一戶新住民家庭，深刻理解新住民生活不易，便開設烘焙班協助培力，曾有4名新住民考取丙級證照後創業開店。他的媳婦也是泰國籍新住民，目前正準備迎來第二個孫子，讓他對新住民議題更有感。